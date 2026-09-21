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إيران

الجيش الإيراني يعلن تدمير طائرة
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إيران

الجيش الإيراني يعلن تدمير طائرة "أوربيتر" فوق مضيق هرمز

2026-09-21 06:26
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 أعلن الجيش الإيراني استهداف وتدمير طائرة مسيّرة استطلاعية متطورة من طراز "أوربيتر" أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، مؤكداً أن العملية نُفذت بواسطة منظومات دفاع جوي محلية الصنع.

وأوضح الجيش الإيراني أن منظومات تابعة لقوة الدفاع الجوي للجيش، المنتشرة في جنوب شرق البلاد، تمكنت من استهداف الطائرة الاستطلاعية وتدميرها.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أكد يوم الجمعة الفائت بدء ما وصفه بعصر جديد يتم خلاله اصطياد ومطاردة المقاتلات الحربية للعدو وإلحاق الأضرار بها، مستعرضاً وثيقة توثق خسائر الطائرات الأميركية.

وقال قاليباف، في منشور عبر منصة "إكس" أرفقه بجدول يوثق الخسائر الأميركية: "لقد بدأ بالفعل العصر الذي تُطارد فيه طائراتكم من طراز أف-35 وأف-15 ويُطلب منكم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بها".

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مضيق هرمز الجيش الايراني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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