كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي شُهداء وجرحى في عدوان سعودي على محافظة الجوف شمال شرقي اليمن

عربي ودولي

قصف
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

قصف "إسرائيلي" يستهدف ريف درعا الغربي بالتزامن مع توغل عسكري في سورية

2026-09-21 06:34
130

 استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين (21 أيلول/سبتمبر 2026)، أطراف بلدتي جملة وعابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سورية، بثلاث قذائف مدفعية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبالتزامن مع القصف، أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في سماء منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، فيما فتحت نيرانها بكثافة باتجاه وادي الرقاد والأراضي الزراعية في المنطقة نفسها.

ويأتي هذا التصعيد بالتوازي مع تحركات عسكرية ميدانية، إذ توغلت قوة عسكرية "إسرائيلية"، الأحد، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، في خطوة جديدة ضمن التحركات "الإسرائيلية" المتكررة داخل الأراضي السورية في المنطقة الحدودية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوة التابعة للاحتلال، والتي ضمت دبابتين وسيارتين عسكريتين، دخلت إلى منطقة وادي الرقاد، من دون ورود معلومات عن وقوع اعتقالات أو اشتباكات أو مواجهات خلال عملية التوغل.

وتشهد مناطق في ريفي درعا والقنيطرة استمراراً في التوغلات والانتشار العسكري "الإسرائيلي"، وسط مخاوف لدى الأهالي من اتساع نطاق التحركات العسكرية وما قد يرافقها من فرض قيود جديدة على حركة المدنيين ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية.

وفي سياق آخر في المحافظة نفسها، أفادت مصادر محلية سورية بوقوع انفجار يُرجّح أنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة بسيارة في أحد أحياء مدينة الحراك بريف درعا الشرقي.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني سورية
إقرأ المزيد
المزيد
شُهداء وجرحى في عدوان سعودي على محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
شُهداء وجرحى في عدوان سعودي على محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
عربي ودولي منذ 4 ساعات
قصف
قصف "إسرائيلي" يستهدف ريف درعا الغربي بالتزامن مع توغل عسكري في سورية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
المشاط: ماضون نحو إنهاء العدوان والحصار السعودي على بلدنا وفتح المطارات والموانئ
المشاط: ماضون نحو إنهاء العدوان والحصار السعودي على بلدنا وفتح المطارات والموانئ
عربي ودولي منذ 13 ساعة
حكومة صنعاء: اليمن سيرد على أي قوة تفكر في شنّ اعتداء عليه
حكومة صنعاء: اليمن سيرد على أي قوة تفكر في شنّ اعتداء عليه
عربي ودولي منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
جيش العدو يقرّ: نزع سلاح حزب الله
جيش العدو يقرّ: نزع سلاح حزب الله "هدف أعلى" طويل المدى
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
قصف
قصف "إسرائيلي" يستهدف ريف درعا الغربي بالتزامن مع توغل عسكري في سورية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
حماس وسرايا القدس تباركان عملية
حماس وسرايا القدس تباركان عملية "حلميش": رد طبيعي على اقتحامات الأقصى
فلسطين منذ 19 ساعة
مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله
مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله
عين على العدو منذ 20 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة