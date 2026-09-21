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شُهداء وجرحى في عدوان سعودي على محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
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عربي ودولي

شُهداء وجرحى في عدوان سعودي على محافظة الجوف شمال شرقي اليمن

2026-09-21 06:40
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 أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء استشهاد وإصابة 7 مواطنين من جراء غارات جوية شنّها طيران العدوان السعودي على مديرية خَب والشَّعْف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وأوضحت الوزارة أنّ طيران العدو السعودي استهدف بغاراته أبراج الاتصالات في مديرية خَب والشَّعْف، ما أدى إلى استشهاد 4 عاملين وإصابة 3 آخرين.

وفي سياق الاعتداءات على المحافظة، أفادت وكالة "سبأ" اليمنية بشنّ طيران العدوان السعودي غارتين جويتين استهدفتا مجمع مديرية المَتون.

وبالتوازي مع الاعتداءات في الجوف، ذكرت الوكالة أنّ العدوان السعودي قصف بعشرات الصواريخ عدداً من المديريات الحدودية الآهلة بالسكان في محافظة صعدة شمال البلاد.

ومساء الأحد، صرّح المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بأنّ الطيران الحربي السعودي شنّ، خلال الساعات الـ24 الماضية، 28 غارة جوية استهدفت محافظات تعز والجوف ومأرب، موضحاً أن إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن وشعبه بلغ 760 غارة جوية.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن الشهداء
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