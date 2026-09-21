يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته الهمجية على جنوب لبنان وقراه، في ظل تصعيد طال عدداً من البلدات والمناطق الجنوبية، وفق ملخص الاعتداءات المسجلة منذ منتصف ليل اليوم الاثنين 21 أيلول/سبتمبر 2020، وحتى الساعة السابعة صباحاً.

وطالت الغارات الحربية "الإسرائيلية" بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، فيما استهدف القصف المدفعي المُعادي مناطق عدة، بينها زوطر الشرقية وميفدون، وأطراف برعشيت، وحداثا، وبيت ليف، ووادي السلوقي، ووادي زبقين، وأطراف تولين لجهة وادي السلوقي، وأطراف ميفدون، وأطراف القنطرة.

كما شهدت بلدة المنصوري تفجيرات، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق زوطر الشرقية، وبين مركبا وحولا، ووادي زبقين، وحداثا.

إلى ذلك، نفّذ الطيران المروحي عمليات تمشيط في محيط دير سريان، في وقت استمرت فيه الاعتداءات "الإسرائيلية" على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

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