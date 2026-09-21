اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين (21 أيلول/سبتمبر 2026)، بتحليل توسع نطاق الازمات والحروب في المنطقة في أبعاد متعددة من الناحية الاقتصادية والعسكرية، في ظل تغيير واضح لموازين القوى لا سيما في جبهة اليمن، واهتمت أيضًا بتحليل العلاقات الدولية الإيرانية وبالخصوص الصينية-الإيرانية التي شهدت نوعًا من الاستقرار والتطور في مشهد يظهر ادراك بكين لتغيير ما سيحصل في النظام العالمي.

حلف مكة: تقارب انفعالي أم عقيدة إقليمية جديدة؟

بداية، كتبت صحيفة رسالت: "أدت التطورات المتسارعة والمعادلات المعقدة في غرب آسيا إلى إعادة ترسيخ إعادة تنظيم التحالفات الإقليمية في صدارة اهتمام وسائل الإعلام والمحللين السياسيين. وفي الوقت نفسه، قُدِّم الإعلان عن الاتفاق الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، المعروف باسم "اتفاق مكة"، كنقطة تحول في بناء علاقات أمنية جديدة؛ وهو حدث، رغم مظهره الظاهري وتأثيره الإعلامي، إلا أنه محفوف بتحديات هيكلية عميقة وثغرات في ميزان الواقعية السياسية.

في أدبيات العلاقات الدولية، ينشأ أي اتفاق عسكري وأمني مستدام ويستمر عندما يستند إما إلى "صد تهديد موضوعي ومشترك" أو يضمن "فوائد عملياتية ملموسة" لجميع أطرافه. وبفحص الأولويات الاستراتيجية للرياض وأنقرة وإسلام آباد، يتضح أن أياً من هذين الشرطين الأساسيين لم يتحقق في اتفاق مكة. ويرتكز تركيز باكستان الأمني على التوترات التقليدية مع الهند وأزمات الحدود مع طالبان في أفغانستان. قضايا لا تُعدّ بأي حال من الأحوال أولوية لتركيا أو السعودية، ولن تنخرط هاتان الدولتان في مثل هذه الصراعات لاعتبارات اقتصادية ودبلوماسية مع نيودلهي وكابول. في المقابل، تتركز مخاوف تركيا الأمنية على القضية الكردية، ونزاعات شرق المتوسط، والتوترات الحدودية مع اليونان؛ وهي منطقة لا تملك فيها إسلام آباد والرياض القدرة اللوجستية للتدخل، ولا الحافز على الصدام مع الكتل الغربية. من جهة أخرى، تتمثل الأولوية الرئيسية للسعودية في حماية مشاريع اقتصادية طموحة مثل مشروع نيوم وتأمين خطوط النفط، وهي تحديات تختلف تمامًا عن تحديات الطرفين الآخرين. يُظهر هذا التباين الجوهري في إدراك التهديدات أن حلف مكة قد وُلد على أساس هشّ، ويفتقر إلى أي دعم عملي مُلزم.

لذا، يجب إعادة تفسير الوظيفة الأساسية لهذا الحلف على مستوى الدبلوماسية العامة والتصورات العامة قبل اعتباره تحالفًا عسكريًا فعالًا".

ووفق الصحيفة "تُعدّ السعودية بنظامها الملكي المركزي، وباكستان التي تعتمد على البنية الأمنية العسكرية للجيش، وتركيا بتغيراتها الحزبية والانتخابية، ثلاث نماذج حكم متباينة، حيث يمكن لأي تغييرات سياسية أن تُغيّر معادلات الاتفاقية. إن اختيار موقع رمزي كمكة المكرمة واستخدام أدبيات موحدة هو محاولة ذكية لإعادة تعريف الثقل الجيوسياسي وتوفير طمأنينة نفسية للمستثمرين الأجانب في مرحلة انتقالية، وليس لإنشاء غرفة عمليات مشتركة بوحدات عملياتية متكاملة.

لا ينبغي البحث عن جذور هذا التحالف في عبقريةٍ مُلهمة، بل في نوعٍ من "التقارب السلبي والانفعالي". فقد أدى عقودٌ من الاعتماد المُطلق على المظلة الأمنية الأمريكية إلى خللٍ بنيوي في العقيدة الدفاعية لهذه العواصم؛ إلا أنه مع تغير موازين القوى وظهور قصور نهج واشنطن في إدارة الأزمات، انهارت هذه الصورة الحمائية. أشارت الحسابات السابقة إلى أن الوجود العسكري الأمريكي الواسع النطاق قادرٌ على خلق ردعٍ غير محدود؛ إلا أن الصمود البنيوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأطراف المقاومة الأخرى، وإتقانها الاستراتيجي لعمق الجغرافيا السياسية الإقليمية، كشف عبثية هذه الحسابات. أثبت هذا الواقع أن الولايات المتحدة لم تعد تملك القدرة والإرادة على ضمان أمن حلفائها بشكلٍ قاطع. ولذا، لجأت الحكومات المحافظة في المنطقة، التي تتسم بتجنبها الشديد للمخاطر، إلى استراتيجيات تعويضية وعمليات شراء نفوذ لتعويض شعور واشنطن بالوحدة والفراغ الأمني. ظاهرةٌ تُروّج لها واشنطن، من خلال تسليمها المسؤوليات رسميًا إلى جهات فاعلة محلية، لا باعتبارها انسحابًا حتميًا، بل تحت ستار خروج مُدار من الشرق الأوسط".

وفي مواجهة هذه الترتيبات الناشئة، يجب على الجهاز الدبلوماسي والحسابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يتصرف بمنظور واقعي ومتعدد الأوجه. فمن خلال التمسك بموقفها المبدئي، ترحب طهران دائمًا بالفكرة الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن الإقليمي عبر جهات فاعلة محلية، لكنها في الوقت نفسه، ومن خلال دبلوماسية فعّالة، ستمنع هذه التحالفات غير المتكافئة والهشة من أن تصبح أدواتٍ مُعادية للأمن. يكمن مفتاح إدارة هذا الفضاء في دفع الآليات المحلية نحو الردع ضد مراكز الأزمة الحقيقية، مع واشنطن وتل أبيب في طليعة هذا الجهد".

ثقة بكين بطهران

بدورها، كتبت صحيفة وطن أمروز: "بكين تدرك تماماً أن العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة والصهيونية على طهران ليس مجرد توتر إقليمي، بل هو جزء من مشروع أوسع نطاقاً "لتغيير النظام العالمي"، ولا يمكن للصين أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحول في موازين القوى لصالح الهيمنة الأمريكية. لفهم سلوك بكين تجاه طهران

وبما يتجاوز ثنائية "وهم الحرب" و"التقليص الاقتصادي"، نحتاج إلى تحليل الآراء الشائعة، والتي قد تكون خاطئة أحياناً، في الأوساط التحليلية. فعند دراسة سلوك الصين، نجد عادةً رأيين متطرفين ومتحيزين، ينبع كلاهما من نقص في المعرفة الدقيقة بنظام الحكم في الصين.

1. وهم الصراع العسكري المباشر: يعتقد البعض أنه في حال تصاعد التوترات، ستدخل الصين في حرب مع الولايات المتحدة بسبب إيران. يتعارض هذا الطرح تمامًا مع عقيدة بكين العسكرية والأمنية. ففي هذه المرحلة التاريخية، لا ترغب الصين في بدء صراع عسكري مع الولايات المتحدة. خطوط بكين الحمراء واضحة ومحدودة بمياهها الإقليمية (تايوان وبحر الصين الجنوبي). والولايات المتحدة، إدراكًا منها لحساسية الوضع، غير مستعدة أيضًا لتجاوز هذه الخطوط الحمراء.

2. الاختزال الاقتصادي: من جهة أخرى، يختزل فريق آخر علاقة الصين بإيران إلى علاقة انتهازية واقتصادية بحتة. يزعمون أن الصين شريكة لإيران طالما أنها تحصل على النفط بأسعار مخفضة، وأنها غير مستعدة لتقديم أي دعم استراتيجي بخلاف ذلك. هذا الاعتقاد أيضًا خطأ فادح، وهو نتاج جهل بمنطق صنع القرار في بنية السلطة الصينية.

[...] لفهم أسباب دعم الصين لإيران، لا بد من النظر إلى مخاوف بكين الجيوسياسية. فقد مثّلت الأزمات والضغوط الشاملة التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها على دول مستقلة كفنزويلا وسوريا، والتي وجّهت ضربات قاصمة لاستقرارها وبنيتها، جرس إنذار وضربة نفسية قاسية للصين. إذ شهدت بكين هشاشة حلفائها أمام آلة التخريب الغربية، وساورتها مخاوف عميقة من تكرار هذا السيناريو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن تطورات العام الماضي شكّلت نقطة تحوّل في حسابات الصين الاستراتيجية. فقد فشل اندلاع فوضى داخلية منظمة ومعقدة في إيران، إلى جانب هجومين واسعي النطاق وغير مسبوقين على أراضيها، في زعزعة نظام الجمهورية الإسلامية، على الرغم من خطورتها وأبعادها التخريبية. وقد أثبت هذا النجاح في تجاوز الأزمة للمحللين وصناع القرار الصينيين أن طهران ليست دمشق أو كاراكاس. وتُظهر دراسة المقالات والتحليلات الصينية المحلية أن بكين باتت اليوم على ثقة تامة بـ"بقاء الجمهورية الإسلامية وقدرتها على الصمود الهيكلي"، وهو ما يُبرر استثمارها الاستراتيجي في طهران. إضافةً إلى ذلك، تلعب منطقة غرب آسيا دورًا حيويًا في عقيدة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية وأمن الطاقة. تدرك بكين تمامًا أنه بدون سلطة الجمهورية الإسلامية، ستنزلق المنطقة إلى الفوضى والاضطرابات، وستتعرض المصالح الوطنية الصينية وممراتها الحيوية للخطر المباشر.

لهذا السبب، تسعى بكين إلى تقديم دعم شامل لطهران دون الدخول في صراع عسكري مباشر مع واشنطن. ويُعدّ نشر بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بحصول إيران على صور فضائية دقيقة وعالية الجودة من مصادر صينية - وهي صور يُزعم أنها استُخدمت في الهجوم الدامي على القاعدة الأمريكية في الأردن ومقتل جنود إرهابيين من الجيش الأردني - دليلًا على هذا الدعم غير المباشر العميق.

[...] إذا لم تكن علاقة الصين بإيران اقتصادية بحتة، فما هو الدافع وراء هذا الدعم؟ يكمن مفتاح الإجابة على هذا السؤال في فهم البنية المزدوجة لنظام الحكم في الصين؛ وهي بنية تحكمها قوتان رئيسيتان: "الحزب الشيوعي" و"الجهاز البيروقراطي".

يتبنى الجهاز البيروقراطي نهجًا تكنوقراطيًا ومهنيًا وتخصصيًا بحتًا. ويختار هذا القطاع سياساته بناءً على حسابات اقتصادية بحتة، ومصالح وطنية قصيرة الأجل، وحسابات الأرباح والخسائر التجارية. في المقابل، يتمتع الحزب الشيوعي بنظرة شاملة، سياسية، وأيديولوجية، ويرتكز على ميزان القوى العالمي.

في الوقت الراهن، يُعد استمرار وتعميق الدعم لإيران قائمًا على متغيرات أيديولوجية واستراتيجية، ويفتقر أساسًا إلى أي مبرر اقتصادي بحت. ولإثبات هذا الادعاء، يكفي النظر إلى الإحصاءات. فبحسب تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومصادر تجارية، يذهب 90% من صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق الصينية. في حين أن هذه الكمية الهائلة لا تُغطي سوى 13% من احتياجات الصين النفطية. من جهة أخرى، تُلبّي بكين ما يقرب من ثلث احتياجات إيران من الواردات. ولا يخلو الحفاظ على هذه التبادلات من تكلفة باهظة بالنسبة للصين. فبسبب هذه العلاقات، استُهدفت البنوك الصينية وشركات التكنولوجيا العملاقة، مثل هواوي، بأشد العقوبات الثانوية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتكبّدت خسائر اقتصادية فادحة. لو كان منطق بكين في اتخاذ القرارات اقتصاديًا بحتًا، ولو كانت المسؤولية تقع على عاتق البيروقراطية، لكان من مصلحتها بالتأكيد حصر استيراد النفط الإيراني بنسبة 13%، واستيراده من دول أخرى، وحماية شركاتها وبنوكها من العقوبات الأمريكية. قرارٌ سيُرحّب به بلا شكّ من قِبل منافسي بائعي النفط ورجال الأعمال الصينيين، ولكن نظرًا للأهداف الاستراتيجية للحزب، فإنّ الصين مستعدة لتحمّل هذه الخسارة الاقتصادية الفادحة للحفاظ على شريان الطاقة والعلاقات مع إيران.

[...] في نهاية المطاف، تتطلّب العلاقة مع الصين منظورًا خاليًا من الانبهار المفرط والتشاؤم ضيق الأفق. لا يمكن تحقيق الإمكانات الهائلة للعلاقة بين إيران والصين واستخدامها كدرع جيوسياسي ضد البنية المتغيرة للنظام العالمي إلا في ضوء "الواقعية الاستراتيجية" والفهم الصحيح لآلية الحكم في بكين. "

صواريخ اليمن تضرب قلب آل سعود.. والرياض تقع في أحضان ترامب ونتنياهو

من جهتها، كتبت صحيفة كيهان: "في أعقاب تصعيد الهجمات السعودية على اليمن، نفّذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين خاصتين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفتا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت أرامكو في ينبع. وفي الوقت الذي تزايد فيه الضغط على البنية التحتية النفطية السعودية وخطوط الملاحة، سعت الرياض إلى الحصول على مزيد من الدعم من الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وقد أظهرت التطورات الأخيرة في الصراع بين اليمن والتحالف السعودي - الذي يُعدّ جزءًا من حرب إقليمية أوسع - مرة أخرى تغيّر موازين القوى على هذه الجبهة. فما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه تفوق عسكري واقتصادي أحادي الجانب، بات اليوم يواجه واقعًا ميدانيًا مختلفًا وتداعيات عملياتية.

[...] ومن الجدير بالذكر أيضًا، عند استعراض الأخبار اليمنية، أن المجلس الجهادي لكتائب سيد الشهداء في العراق بحث أمس إمكانية نشوب صراع بري ومواجهة مباشرة مع النظام السعودي في حال اشتدت وتيرة التطورات الإقليمية. وتجدر الإشارة إلى أن النظام السعودي اتهم المقاومة العراقية مرارًا وتكرارًا بشن هجمات بطائرات مسيرة على السعودية دون مبرر، ويبدو أن هذه التصرفات السعودية، التي استُخدمت سابقًا ذريعةً لشن غارات جوية على فصائل المقاومة في العراق، قد تُكلفه غاليًا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "كيبلر" لمراقبة حركة السفن أن خمس سفن فقط تحمل بضائع سعودية عبرت مرفأ باب المندب خلال الأيام السبعة الماضية، أي أقل من ثلث المتوسط الأسبوعي. انخفضت شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، حيث بلغ متوسط ما يمر عبره حوالي 3.4 مليون برميل يوميًا منذ 11 أيلول/سبتمبر، مقارنةً بمتوسط 4.4 مليون برميل في بداية العام. وتؤكد الحكومة اليمنية عدم وجود أي عوائق أمام الملاحة الدولية، وأن مضيق باب المندب مفتوح أمام جميع الدول باستثناء السفن السعودية.

[...] وتعطلت صادرات النفط السعودية، إذ أدى هجوم على خط أنابيب النفط السعودي بين الشرق والغرب إلى إلحاق أضرار بثلاث محطات ضخ، مما أدى إلى توقف تحميل النفط من ميناء ينبع. وذكرت وكالة رويترز أن تحميل النفط الخام في الميناء قد توقف، وأن بعض الشحنات المتجهة إلى أوروبا قد أُلغيت.

كما أفادت وكالة "بلومبيرغ" أن شركة أرامكو أبلغت مصفاتين أوروبيتين على الأقل بأنهما لن تستقبلا النفط الخام الشهر المقبل. وتسعى أرامكو إلى استئناف بعض عمليات خط الأنابيب في غضون أيام، واستعادة طاقته الكاملة في غضون ستة أسابيع تقريبًا، شريطة عدم وقوع أي هجوم آخر".



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