لطالما حملت مصر العروبة سجلًا ناصعًا في دعم المقاومة والمقاومين، مستندة إلى تاريخها الثوري والحركي والقومي في الدفاع عن الحق العربي، وفي القلب منه الحق الفلسطيني، حيث التقى وجدان شعبها وفكرها المقاوم مع حركة المقاومة الإسلامية في لبنان، وعلى رأسها الأمين العام لحزب الله، الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله (قده).

وفي هذا السياق، وجّه الناشط العمالي والسياسي المصري ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة رسالة لموقع "العهد" الإخباري، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لارتقاء الشهيد السيد نصر الله (قده)، مستذكرًا فيها مواقفه ودوره في الصراع العربي الصهيوني.

وقال أبو عيطة: "في التاريخ الإنساني توجد شخصيات لا تتكرر. رحم الله سماحة السيد حسن نصر الله. عبّر عنّا كلنا، وأنا ناصري وأراه كان أكثر تعبيرًا عني الآن، وعن التيار العروبي القومي في قضية الصراع العربي الصهيوني".

وأضاف: "رحمه الله، وعوّض أمتنا بقيادات تدير عملية الصراع مع العدو الأول لهذه الأمة بنفس الكفاءة، وبنفس الذكاء، وبنفس الحدة. رحمه الله، وعوّضنا جميعًا".

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