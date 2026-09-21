أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء أمير حاتمي، أن أي تعرّض لأمن إيران وسلامة أراضيها سيواجه بردّ حازم يندم عليه المعتدي، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية في كامل اليقظة والجهوزية للدفاع عن البلاد.

وقال حاتمي، في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، إنه بعد مرور سنوات على فترة الدفاع المقدس، المتمثلة في الحرب التي شنّها نظام صدام البعثي البائد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، جسّد الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية امتدادًا للمدرسة نفسها، مستندين إلى التجارب القيمة التي راكموها خلال تلك المرحلة.

وأضاف أن الشعب والقوات المسلحة أظهرا مظاهر جديدة من الاقتدار والانسجام والجهوزية خلال الحربين المفروضتين اللتين استمرتا 12 و40 يومًا، وأثبتا مجددًا أن أي تعرّض لأمن إيران وسلامة أراضيها سيواجه بردّ حازم يندم عليه المعتدي.

وأشار حاتمي إلى أن الحروب المفروضة الأخيرة، رغم اختلافها عن فترة الدفاع المقدس من حيث الشكل والأدوات والظروف، اشتركت معها في حقيقة أساسية، تمثلت في وقوف الشعب الإيراني مجددًا صفًا واحدًا في مواجهة العدوان وأطماع العدو، دفاعًا عن كيان البلاد وسلامة أراضيها، فيما وقفت القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستندةً إلى الإيمان والخبرة والقدرات المحلية.

وتابع أن الدفاع المقدس علّم الإيرانيين أن الاتكال على الإيمان والإرادة الوطنية، ووحدة الشعب وبصيرته، وقدرات القوات المسلحة، يشكل دعامة راسخة لأمن البلاد واقتدارها.

ولفت إلى أن ثمرة سنوات الجهاد والثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي الدفاعي تتمثل اليوم في القدرات المحلية للقوات المسلحة وجهوزيتها للدفاع عن سماء البلاد وأرضها ومياهها، مؤكدًا أن هذه القدرات هي ثمرة الثقة بالكوادر الإيرانية وجهود الأجيال المتعاقبة من أبناء الشعب الإيراني، وما نتج منها من طاقة كبيرة للدفاع عن الوطن.

وختم حاتمي بالتأكيد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف اليوم، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، ومعتمدةً على دعم الشعب الإيراني، في كامل اليقظة والجهوزية، ولن تتراجع لحظة واحدة عن الدفاع عن استقلال إيران وأمنها وسلامة أراضيها.

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