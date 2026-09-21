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فلسطين

مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
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فلسطين

مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

2026-09-21 16:32
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اقتحم 458 مستوطنًا، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالتزامن مع ما يسمى "يوم الغفران" لدى اليهود، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن مئات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وطقوسًا دينية، بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها.

وتزامنت الاقتحامات مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها في مدينة القدس المحتلة، ونشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، إلى جانب فرض قيود على حركة الفلسطينيين.

كذلك، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند بوابات المسجد الأقصى، وأخضعت المصلين للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، بالتزامن مع التضييق على وصول الفلسطينيين إلى المسجد المبارك، في وقت سمحت للمستوطنين باقتحامه بحماية أمنية مشددة.

وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع ما يسمى "يوم الغفران" أو "هيوم كيبور"، أحد أبرز الأعياد اليهودية الذي يشهد طقوسًا دينية وصلوات وصيامًا لدى اليهود، فيما تستغل جماعات استيطانية هذه المناسبات لتكثيف اقتحاماتها للمسجد الأقصى.

وكان المسجد الأقصى قد شهد، أمس الأحد، اقتحامًا واسعًا بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية، تخلله اقتحام وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير للمسجد، بحماية قوات الاحتلال، إلى جانب مئات المستوطنين.

وتتصاعد الاقتحامات "الإسرائيلية" للمسجد الأقصى خلال الأعياد والمناسبات اليهودية، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على المصلين والمرابطين في محيط الأقصى، في وقت تتكثف دعوات فلسطينية إلى شد الرحال إلى المسجد وحمايته في مواجهة الاقتحامات المتكررة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة المسجد الأقصى القدس المحتلة مستوطنون اعتداءات الاحتلال
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