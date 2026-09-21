أجرى وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة عضو مكتبها السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، سلسلة لقاءات مع فصائل وقوى فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، تناولت التطورات السياسية وملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني وسبل تعزيز الوحدة الوطنية.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، اليوم الاثنين 21 أيلول/سبتمبر 2026، إن وفدها ضم إلى جانب بدران كلًّا من: غازي حمد، وعلي بركة، وسهيل الهندي، ومحمود مرداوي، وعقد لقاءات مع ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الأحرار الفلسطينية، والجبهة الشعبية–القيادة العامة، ولجان المقاومة في فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأوضحت أن هذه المشاورات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، مع تركيز خاص على الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إلى جانب ملف الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان الحركة، أكد المشاركون خلال اللقاءات حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم في المجلسين التشريعي والوطني، وعبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ"التعيين والإقصاء والتفرد".

وقالت حماس، إن الأطراف اتفقت كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، والعمل على إنهاء الانقسام، وبحث إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها على أسس ديمقراطية وتشاركية، إلى جانب بلورة إستراتيجية وطنية مشتركة.

وتأتي لقاءات القاهرة في وقت تتسارع التحركات والمشاورات بين القوى الفلسطينية قبيل استحقاقات انتخابية مقررة خلال الأشهر المقبلة، وسط خلافات حول بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات، ولا سيما آليات تشكيل المجلس الوطني وتمثيل الفلسطينيين في الخارج.

وأصدرت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، في 9 أيلول/سبتمبر الجاري بيانًا مشتركًا اعترضت فيه على ما وصفته بإجراءات "التعيين والإقصاء والتفرد" في تشكيل المجلس الوطني، وطالبت بالعودة إلى حوار وطني شامل بشأن آليات تشكيله.

وتأتي مشاورات وفد حماس في القاهرة امتدادًا لاتصالات سياسية أجرتها الحركة خلال الأسابيع الماضية مع قوى فلسطينية بشأن الانتخابات، إذ سبق أن جرت مشاورات بين الحركة والجبهة الشعبية وحركة الأحرار، كما شهد آب/أغسطس الماضي لقاءات فلسطينية في القاهرة تناولت الاستحقاق الانتخابي وإمكانية تشكيل تحالفات لخوض الانتخابات التشريعية.

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