كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاريكاتور العهد

فلسطين

حماس تجري مشاورات مع فصائل فلسطينية حول الانتخابات التشريعية والتطورات
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

حماس تجري مشاورات مع فصائل فلسطينية حول الانتخابات التشريعية والتطورات

2026-09-21 16:39
115

أجرى وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة عضو مكتبها السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، سلسلة لقاءات مع فصائل وقوى فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، تناولت التطورات السياسية وملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني وسبل تعزيز الوحدة الوطنية.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، اليوم الاثنين 21 أيلول/سبتمبر 2026، إن وفدها ضم إلى جانب بدران كلًّا من: غازي حمد، وعلي بركة، وسهيل الهندي، ومحمود مرداوي، وعقد لقاءات مع ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الأحرار الفلسطينية، والجبهة الشعبية–القيادة العامة، ولجان المقاومة في فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأوضحت أن هذه المشاورات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، مع تركيز خاص على الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إلى جانب ملف الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان الحركة، أكد المشاركون خلال اللقاءات حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم في المجلسين التشريعي والوطني، وعبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ"التعيين والإقصاء والتفرد".

وقالت حماس، إن الأطراف اتفقت كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، والعمل على إنهاء الانقسام، وبحث إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها على أسس ديمقراطية وتشاركية، إلى جانب بلورة إستراتيجية وطنية مشتركة.

وتأتي لقاءات القاهرة في وقت تتسارع التحركات والمشاورات بين القوى الفلسطينية قبيل استحقاقات انتخابية مقررة خلال الأشهر المقبلة، وسط خلافات حول بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات، ولا سيما آليات تشكيل المجلس الوطني وتمثيل الفلسطينيين في الخارج.

وأصدرت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، في 9 أيلول/سبتمبر الجاري بيانًا مشتركًا اعترضت فيه على ما وصفته بإجراءات "التعيين والإقصاء والتفرد" في تشكيل المجلس الوطني، وطالبت بالعودة إلى حوار وطني شامل بشأن آليات تشكيله.

وتأتي مشاورات وفد حماس في القاهرة امتدادًا لاتصالات سياسية أجرتها الحركة خلال الأسابيع الماضية مع قوى فلسطينية بشأن الانتخابات، إذ سبق أن جرت مشاورات بين الحركة والجبهة الشعبية وحركة الأحرار، كما شهد آب/أغسطس الماضي لقاءات فلسطينية في القاهرة تناولت الاستحقاق الانتخابي وإمكانية تشكيل تحالفات لخوض الانتخابات التشريعية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة الجهاد الإسلامي فصائل المقاومة الفلسطينية القاهرة حركة حماس
إقرأ المزيد
المزيد
حماس تجري مشاورات مع فصائل فلسطينية حول الانتخابات التشريعية والتطورات
حماس تجري مشاورات مع فصائل فلسطينية حول الانتخابات التشريعية والتطورات
فلسطين منذ 5 ساعات
مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
فلسطين منذ 5 ساعات
غزة.. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال وقصف خيام النازحين واستمرار إغلاق المعابر
غزة.. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال وقصف خيام النازحين واستمرار إغلاق المعابر
فلسطين منذ 9 ساعات
حماس وسرايا القدس تباركان عملية
حماس وسرايا القدس تباركان عملية "حلميش": رد طبيعي على اقتحامات الأقصى
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
حماس تجري مشاورات مع فصائل فلسطينية حول الانتخابات التشريعية والتطورات
حماس تجري مشاورات مع فصائل فلسطينية حول الانتخابات التشريعية والتطورات
فلسطين منذ 5 ساعات
مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
فلسطين منذ 5 ساعات
النائب عز الدين: من راهن على هزيمة المقاومة اكتشف أن رهانه خاسر ووهمي
النائب عز الدين: من راهن على هزيمة المقاومة اكتشف أن رهانه خاسر ووهمي
لبنان منذ 7 ساعات
حماس وسرايا القدس تباركان عملية
حماس وسرايا القدس تباركان عملية "حلميش": رد طبيعي على اقتحامات الأقصى
فلسطين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة