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لبنان

بالصور| إحياء الذكرى السنوية الـ2 لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل
لبنان

بالصور| إحياء الذكرى السنوية الـ2 لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل

2026-09-21 18:21
99
موسى الحسيني - مصور
239 مقالاً

لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) ورفاقه الشهداء الأبرار، أقام حزب الله بعد ظهر اليوم الاثنين 21 أيلول/سبتمبر 2026، مجلس عزاء حسيني عن أرواحهم الطاهرة في مجمع الإمام المجتبى عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحضر المجلس حشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والعلمائية والاجتماعية والإعلامية ووفود شعبية كبيرة.

وتلا السيد علي حجازي مجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد الحاج عبد القادر ورفاقه الشهداء الأبرار وكل شهداء المقاومة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء
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