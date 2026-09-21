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لبنان

مهرجان لحزب الله بالذكرى السنوية الثانية للشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين
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لبنان

مهرجان لحزب الله بالذكرى السنوية الثانية للشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين

2026-09-21 20:02
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لمناسبة الذكرى السنوية الثانية للأمينين العامين لحزب الله سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله (رض) والشهيد السيد هاشم صفي الدين (رض)، يقيم حزب الله مهرجانًا الأحد المقبل الواقع فيه 27 أيلول/سبتمبر 2026، عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم
"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآن".
إحياءً وتعظيماً لذكرى استشهاد الأمين العام لحزب الله سيد شهداء الأمة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله (رض) والأمين العام لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم صفي الدين (رض) والشهداء الأبرار الذين استشهدوا معهما ندعوكم لحضور مهرجان الذكرى السنوية الثانية.
الزمان: الأحد 27 أيلول 2026؛ الساعة 4:30 بعد الظهر.
المكان: مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، بيروت-الضاحية الجنوبية.

وللمناسبة أيضًا يقيم حزب الله يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 25 أيلول/سبتمبر 2026، حفل تبريك بسيد شهداء الأمة حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد حسن نصر الله، وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، في مركز معروف سعد الثقافي- قاعة الانشطة بمدينة صيدا وذلك من الساعة الخامسة عصرًا وحتى السابعة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله
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