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4 شبكات بث أميركية كبرى تقاطع فعاليات ترامب تضامنًا مع CNN
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عربي ودولي

4 شبكات بث أميركية كبرى تقاطع فعاليات ترامب تضامنًا مع CNN

2026-09-21 20:39
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أعلنت شبكات ABC وCBS وNBC وFox News، مقاطعتها لفعاليات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تضامنًا مع شبكةCNN  بعد قرار إدارة البيت الأبيض، منعها من أداء دورها المقرر ضمن تجمع التغطية.

وأكدت الشبكات الأربع تعليقها "التغطية التلفزيونية المشتركة للفعاليات الرئاسية لدونالد ترامب"، احتجاجًا على منع البيت الأبيض لشبكات CNN وMS NOW وPOLITICO من تغطية الفعاليات الرئاسية.

وقال رئيس تجمع التغطية التلفزيونية ومدير مكتب Fox News في واشنطن برايان بوتون، إن التجمع لن يوفر طاقم تصوير بديلًا لـCNN، وأنه اعتبارًا من الاثنين لن تتم تغطية الفعاليات الرئاسية المخصصة للتغطية المشتركة.

وأوضحت الشبكات الأربع في بيان مشترك أن للجمهور مصلحة أساسية في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة بشأن الحكومة، وأنه لا ينبغي لأي إدارة أن تقيد مؤسسة إخبارية بسبب اعتراضها على تغطيتها.

ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان CNN وMS NOW وPOLITICO رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، على خلفية منع صحفييها من دخول البيت الأبيض، معتبرة أن الإجراء ينتهك حقوقها الدستورية وحرية الصحافة.

وبموجب القرار، لن تتوفر التغطية التلفزيونية المشتركة المعتادة للفعاليات الرئاسية، في حين تستمر تغطية الفعاليات الأخرى غير الرئاسية ضمن منظومة التغطية المشتركة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الإعلام دونالد ترامب البيت الابيض
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