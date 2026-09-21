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القوات المسلحة اليمنية: تصعيد كبير للعدو السعودي بـ 157 غارةً جويةً وصاروخًا
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: تصعيد كبير للعدو السعودي بـ 157 غارةً جويةً وصاروخًا

2026-09-21 20:43
العميد يحيى سريع: العدوان الكبير لن يمرّ دون ردّ
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن "العدو السعودي المجرم" شنّ اليوم الاثنين 21 أيلول/سبتمبر 2026 عدوانًا كبيرًا على المدن اليمنية بـ 157 غارةً جويةً وصاروخًا، مشددة على أن هذا العدوان لن يمرّ دون ردّ.

وجاء في بيان أذاعه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "في تصعيد كبير استهدف العدو السعودي المجرم محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب بـ 157 غارةً جويةً وصاروخًا، من خلال طائراته الحربية نوع "F15" و "تايفون"".

وأوضح أن الطائرات الحربية السعودية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما انطلق العدوان الصاروخي من نجران وجيزان.

ولفت البيان إلى أنه بهذا العدوان بلغ إجمالي عدد الغارات التي شنها العدو السعودي منذ بدء التصعيد 917 غارةً وصاروخًا.

وختمت القوات المسلحة اليمنية مؤكدة أن "هذا العدوان الكبير لن يمرّ دون ردّ بإذن الله تعالى".

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القوات المسلحة اليمنية: تصعيد كبير للعدو السعودي بـ 157 غارةً جويةً وصاروخًا
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