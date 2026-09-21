فرضت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 403 ملايين يورو على شركة "غوغل" بسبب طريقة معالجتها وتخزينها لبيانات مواقع المستخدمين، وأمرتها بتعديل ممارساتها لتتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وأفادت المفوضية بأن "غوغل" انتهكت متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات في ثلاث ميزات بين عامَي 2018 و2020، هي «نشاط الويب والتطبيقات» و«سجل المواقع» و«دقة الموقع».

وربما أدّت هذه الممارسات إلى عدم إدراك المستخدمين أن بيانات مواقعهم تُستخدم لأغراض مثل استهدافهم بالإعلانات أو استنتاج اهتماماتهم، مع الحدّ من قدرتهم على التحكّم في بياناتهم الشخصية.

وتُعدّ هذه رابع أكبر غرامة تفرضها المفوضية منذ بدء تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات عام 2018، ليرتفع إجمالي الغرامات التي فرضتها على شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أكثر من 4 مليارات يورو.

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