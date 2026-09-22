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ترامب يقترح استثمار 5 مليارات دولار لإعادة بناء طاقة الخليج
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عربي ودولي

ترامب يقترح استثمار 5 مليارات دولار لإعادة بناء طاقة الخليج

2026-09-22 08:57
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت استثمار 5 مليارات دولار في صندوق جديد مخصص لمساعدة دول الخليج على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة، التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين أميركيين ومن الشرق الأوسط، إضافة إلى وثائق اطلعت عليها، إن "إدارة ترامب تقترح تخصيص 5 مليارات دولار لإطلاق صندوق استثماري يهدف إلى إعادة بناء منشآت الطاقة في منطقة الخليج".

وأشارت إلى أن المقترح قيد المناقشة مع عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هذا التحرك يهدف بشكل أساسي إلى تقليل اعتماد دول المنطقة على مضيق هرمز كممر رئيسي لنقل النفط والغاز.

ورأت أن هذا المقترح يمثل اعترافًا ضمنيًا من قبل واشنطن بتداعيات الصراع المستمر منذ سبعة أشهر، والذي تسبب في اضطراب سوق الطاقة العالمي وتدمير خطوط أنابيب.
يذكر أنه في 28 شباط/فبراير، بدأت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حربًا إجرامية واسعة على إيران،  فيما ردت إيران بهجمات مماثلة استهدفت القواعد العسكرية الأميركية والصهيونية ومنشآت نفطية في المنطقة.

وفي منتصف حزيران/يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لوقف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة انتهكت التفاهم واستأنفت عدوانها على إيران ومصالحها وفرضت حصارًا بحريًا وجويًا عليها.

وأدى التصعيد حول إيران إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.

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الولايات المتحدة الأميركية النفط دونالد ترامب الخليج الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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