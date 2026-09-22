استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في قطاع غزة في ظل استمرار إطلاق النار والغارات الجوية "الإسرائيلية" في مناطق متفرقة من القطاع، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشابة سندس كريم برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان فؤاد أبو قمر الذي استشهد في قصف "إسرائيلي" سابق استهدف مخيم جباليا شمال القطاع.

بينما استشهد الشاب محسن بهجة متأثرًا بجروح أصيب بها إثر إطلاق النار عليه من طائرة مسيّرة شمال القطاع.

وفي جنوب غزة، استشهد موسى أبو معروف إثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" في شارع السكة وسط خان يونس.

كما استشهد الطفل إسماعيل البردويل برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة المواصي غرب رفح.

وكانت فداء خضر طوطح، البالغة 31 عامًا قد استشهدت صباح الاثنين إثر إصابتها برصاصة في الرأس قرب مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وخلال الليل قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة كريم في حي التفاح ما أدى إلى تدميره وإصابة فلسطينيين من منزل مجاور كما استُهدف منزل خلف المحكمة الشرعية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات مروحية "إسرائيلية" أطلقت النار صباح اليوم الثلاثاء بكثافة على امتداد ما يُعرف بـالخط الأصفر الذي يفصل المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عن بقية أجزاء القطاع.

كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه ساحل مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف شمال غربي بلدة بيت لاهيا، فيما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في حين نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة جنوبي مدينة خان يونس.

وتُظهر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025 بلغت 1,394 إضافة إلى 4,839 مصابًا فيما جرى انتشال جثامين 834 شهيدا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,914 شهيدًا، و174,952 مصابًا.



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