رأت المحللة السياسية لصحيفة "معاريف" العبرية آنّا بارسكي، أن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو المقررة إلى نيويورك ستكون إحدى أقصر زياراته للولايات المتحدة، موضحة أن نتنياهو سيصل صباح يوم الخميس إلى نيويورك، ويلقي خطابًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، وبعد وقت قصير يغادر عائدًا إلى الكيان الصهيوني.

وقالت إنه ووفقًا للبرنامج المحدّث، قد لا يبيت نتنياهو في الولايات المتحدة أصلًا، مضيفة: "طرأت عدة تغييرات على البرنامج خلال الأيام الأخيرة. ففي مرحلة مبكرة، كان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة بالفعل يوم الأربعاء، ولاحقًا أُضيفت محطة في تكساس، حيث كان مقررًا عقد لقاء مع إيلون ماسك. وكان فريق تمهيدي من جانب رئيس الحكومة قد وصل بالفعل إلى الولاية وبدأ الاستعدادات للزيارة وللّقاء، وكان مطروحًا أيضًا على جدول الأعمال القيام بزيارة إلى منشآت «سبيس إكس». وفي نهاية الأسبوع، تلقى الفريق إخطارًا بإلغاء الزيارة. ووفقًا لجهات في إسرائيل، قرر نتنياهو إلغاء المحطة في تكساس".

وتابعت بارسكي أنه "عقب الإلغاء، اختُصرت الرحلة بصورة كبيرة، وسيُكرَّس معظمها للخطاب في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك في يوم إلقاء الخطاب نفسه، وأن يغادر المدينة في اليوم ذاته".

وأوضحت أن محطة تكساس كانت "تنطوي أيضًا على تعقيد لوجستي. وقد وصفتها جهات بأنها «حدث معقد»، من بين أمور أخرى لأن (طائرة) «جناح صهيون» لا تستطيع تنفيذ الرحلة من "إسرائيل" إلى تكساس من دون التوقف للتزود بالوقود. وكان من الممكن أن يُطلب من بعض أفراد الوفد الوصول بصورة منفصلة على متن رحلات تجارية. ومع ذلك، لم يُذكر أن الصعوبة اللوجستية كانت السبب الذي دفع نتنياهو إلى إلغاء الزيارة. كما أن اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي حاول مقربو نتنياهو تنسيقه، ليس مقررًا وفق جداول المواعيد الحالية".

ونقلت كاتبة التقرير عن مسؤول أميركي وصفته بـ"رفيع"، أن نتنياهو ليس من بين القادة الذين يُتوقع أن يلتقيهم ترامب على هامش الجمعية العامة. ووفقًا لمسؤول أميركي آخر، من المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك فقط بعد أن يكون ترامب قد غادر المدينة بالفعل.

وأشارت إلى أن المحاولات لتنسيق لقاء بين نتنياهو وترامب استمرت الاثنين حتى عندما كان برنامج الزيارة لا يزال أوسع. ووفق جداول المواعيد المعروفة حاليًا، فإن فترة وجودهما في نيويورك لا تتداخل.

وبحسب بارسكي فإنه "في غياب تغيير في اللحظة الأخيرة، سيكون المسؤول الأمريكي الأرفع الذي من المتوقع أن يلتقي به نتنياهو وزير الخارجية ماركو روبيو. واللقاء بين الاثنين مقرر، رغم أن مكتب رئيس الحكومة شدد على أن الجدول النهائي للزيارة لم يُحسم بعد. وروبيو نفسه موجود بالفعل في نيويورك ويعقد لقاءات سياسية في إطار أسبوع الجمعية العامة".

وقالت: "إلى جانب الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، طلب الجانب "الإسرائيلي" أيضًا بحث إمكانية عقد لقاءات مع قادة من دول الخليج. وفي هذه المرحلة، لا يُعرف أن مثل هذه اللقاءات قد حُسمت، كما أن تقليص فترة الإقامة في نيويورك يضيّق أكثر نافذة الوقت المتاحة للقاءات الثنائية. ومن المتوقع أن يعقد ترامب نفسه خلال أسبوع الجمعية العامة لقاءً مع قادة من دول الخليج، على أن تكون إيران والوضع الإقليمي في صلب المحادثات".

وبحسب بارسكي "سيلقي نتنياهو خطابه هذا العام خلال أسبوع سياسي حافل بصورة خاصة، فيما تحتل إيران والحروب في الشرق الأوسط صدارة جدول الأعمال. ومن المتوقع أن يصل إلى الجمعية العامة قرابة 130 رئيس دولة وحكومة. ومن المتوقع أن يتطرق ترامب نفسه إلى إيران في خطابه وفي محادثاته مع قادة دول الخليج. ومن المتوقع أن ترافق إيران والوضع الإقليمي والحملة في غزة أيضًا الاتصالات السياسية للوفد الإسرائيلي خلال الزيارة. ومن المتوقع أيضًا أن يحظى نتنياهو باستقبال عدائي داخل قاعة الجمعية العامة نفسها. وقدّر سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون أنه ستكون هناك أعمال احتجاج خلال خطابه، بعدما غادر العديد من المندوبين القاعة العام الماضي مع بدء كلمته".

كما توقعت المحللة السياسية للصحيفة العبرية تنظيم مظاهرات ضد نتنياهو خارج مجمع الأمم المتحدة.

وفي الخلفية أيضًا لفت بارسكي إلى التصريحات الحادة لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني ضد نتنياهو. وكان ممداني قد طرح في السابق إمكانية التحرك استنادًا إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، لكنه أوضح لاحقًا أن أي خطوة ستكون خاضعة للقانون الأميركي. والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. وكان دانون قد قال في السابق إنه تحديدًا على خلفية تصريحات ممداني تكتسب زيارة نتنياهو إلى نيويورك أهمية.

وأكدت بارسكي أن البرنامج الذي بدأت الاستعدادات لزيارة نتنياهو على أساسه كان مختلفًا قبل بضعة أيام فقط، حيث أُزيلت منه محطة تكساس واللقاء مع ماسك، كما أن لقاءً مع ترامب لا يظهر في جدول المواعيد. وإذا لم يطرأ تغيير آخر، فمن المتوقع أن ينهي نتنياهو إحدى أقصر زياراته إلى الولايات المتحدة في اليوم نفسه الذي يصل فيه إليها، وربما من دون أن يبيت فيها ولو ليلة واحدة.

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