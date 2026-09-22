كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي محلل صهيوني: هكذا تواصل "إسرائيل" الهروب من 7 أكتوبر

عربي ودولي

كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نظام أسلحة جديد
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نظام أسلحة جديد

2026-09-22 10:33
111

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026، عن إطلاق صاروخ جديد في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وصف الزعيم كيم جونغ أون التجربة بأنها استعراض لتكنولوجيا دفاعية "متطورة للغاية".

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد أجرى مكتب الصواريخ الكوري الشمالي "تجربة ناجحةً لنوع جديد من الأسلحة" يوم الأحد بحضور الزعيم الكوري الشمالي.

ولم تحدد كوريا الشمالية ماهية نظام الأسلحة، لكنها أكدت أن التجربة "ذات أهمية بالغة في التطور التكنولوجي السريع لأنظمة الأسلحة".

ووصف كيم التجربة بأنها "بلا شك استعراض لافت لتكنولوجيا دفاعية متطورة للغاية" و"تجديد واضح في تحديث القوات المسلحة"، بحسب وكالة الأنباء المركزية.

وقال كيم إن خصوم البلاد سيفهمون بشكل أفضل معنى هذا التقدم التكنولوجي من منظور عسكري، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا ستكون ذات أهمية بالغة لاستعداد البلاد للحرب وتطوير قواتها المسلحة مستقبلًا.

وأضاف الرئيس كيم وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "إن هذا الواقع سيُسبب للعدو صداعًا لا شفاء منه وضربة قاسية لا مهرب منها".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة وونسان.

ويمثل إجراء عمليات الإطلاق هذه قبيل انعقاد المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر افتتاحها اليوم الثلاثاء، والقمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في واشنطن الخميس، رسالة واضحة لإدارة ترامب مفادها أن بيونغ يانغ لا تنوي كبح جماح تعزيز قدراتها العسكرية.

الكلمات المفتاحية
التسلح كوريا الشمالية الصواريخ
إقرأ المزيد
المزيد
العدو الصهيوني يواصل عدوانه على جنوب سورية 
العدو الصهيوني يواصل عدوانه على جنوب سورية 
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
الصين: عقوبات واشنطن على الطيران الإيراني غير قانونية ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن
الصين: عقوبات واشنطن على الطيران الإيراني غير قانونية ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن
عربي ودولي منذ ساعة
"ترامب تي في" على مدار الساعة ردًا على مقاطعة وسائل إعلام أميركية للبيت الأبيض
عربي ودولي منذ ساعة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نظام أسلحة جديد
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نظام أسلحة جديد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الأمن
الأمن "الإسرائيلي" يوصي بزيادة أسطول الغواصات لمواجهة التعاظم البحري التركي
عين على العدو منذ 3 ساعات
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نظام أسلحة جديد
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نظام أسلحة جديد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بعشرات الصواريخ والمسيّرات
القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بعشرات الصواريخ والمسيّرات
عربي ودولي 2026-09-14
أنظمة دفاع جوي إيرانية جديدة
أنظمة دفاع جوي إيرانية جديدة "لا مثيل لها" في طريقها إلى الميدان
إيران 2026-09-01
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة