أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026، عن إطلاق صاروخ جديد في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وصف الزعيم كيم جونغ أون التجربة بأنها استعراض لتكنولوجيا دفاعية "متطورة للغاية".

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد أجرى مكتب الصواريخ الكوري الشمالي "تجربة ناجحةً لنوع جديد من الأسلحة" يوم الأحد بحضور الزعيم الكوري الشمالي.

ولم تحدد كوريا الشمالية ماهية نظام الأسلحة، لكنها أكدت أن التجربة "ذات أهمية بالغة في التطور التكنولوجي السريع لأنظمة الأسلحة".

ووصف كيم التجربة بأنها "بلا شك استعراض لافت لتكنولوجيا دفاعية متطورة للغاية" و"تجديد واضح في تحديث القوات المسلحة"، بحسب وكالة الأنباء المركزية.

وقال كيم إن خصوم البلاد سيفهمون بشكل أفضل معنى هذا التقدم التكنولوجي من منظور عسكري، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا ستكون ذات أهمية بالغة لاستعداد البلاد للحرب وتطوير قواتها المسلحة مستقبلًا.

وأضاف الرئيس كيم وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "إن هذا الواقع سيُسبب للعدو صداعًا لا شفاء منه وضربة قاسية لا مهرب منها".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة وونسان.

ويمثل إجراء عمليات الإطلاق هذه قبيل انعقاد المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر افتتاحها اليوم الثلاثاء، والقمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في واشنطن الخميس، رسالة واضحة لإدارة ترامب مفادها أن بيونغ يانغ لا تنوي كبح جماح تعزيز قدراتها العسكرية.

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