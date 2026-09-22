كشفت إذاعة الجيش في الكيان الصهيوني عن أن الأجهزة الأمنية أوصت الحكومة "الإسرائيلية" بضرورة زيادة أسطول الغواصات لمواجهة ما وصفته بـ"التعاظم البحري" التركي.

وقال المراسل العسكري للإذاعة دورون كدوش في تقرير له اليوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026: "يتابعون في "إسرائيل" في السنوات الأخيرة تعاظم سلاح البحرية التركي في مجال الغواصات، في عملية تعاظم واسعة تشمل زيادة كبيرة في أسطول الغواصات بواسطة وسائل جديدة ومتقدمة من إنتاج ألمانيا، على غرار الغواصات التي تُنتج لـ"إسرائيل"".

وفي مقارنة للمراسل لفت إلى أن تركيا تمتلك حاليًا 14 غواصة عملياتية، ومن المتوقع أن تزيدها إلى 18 غواصة في السنوات المقبلة، مقابل 5 غواصات "إسرائيلية"، من المتوقع أن يرتفع عددها قريبًا إلى 6، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل الغواصة السادسة إلى الكيان الصهيوني "في الأيام القريبة جدًا".

ووفقًا للمراسل فقد أعدت الأجهزة الأمنية في الكيان الصهيوني، "رأيًا مهنيًا، قُدّم إلى المستوى السياسي، ومفاده أنه يتعين زيادة حجم الغواصات "الإسرائيلية" في السنوات المقبلة إلى 8 غواصات في الوقت نفسه، أي ليس فقط غواصات جديدة تستبدل القديمة وتحافظ على العدد القائم، وإنما زيادة من 6 إلى 8 في أي وقت كان".

ونوّه كدوش إلى أن تكلفة الغواصة تبلغ نحو مليار يورو، وفي العقد الأخير الذي وُقّع مع ألمانيا، فإن لدى "إسرائيل" خيار شراء غواصة سابعة بالسعر نفسه، وهو خيار لم يُنفّذ بعد. والتوصية في المؤسسة الأمنية هي تنفيذ هذا الخيار، على الأقل كخطوة أولى، قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار، ولاحقًا، الشروع أيضًا في شراء غواصة ثامنة.

وشدد على أن "عدد الغواصات "الإسرائيلية" هو بالطبع قضية حساسة جدًا، ولا سيما بعد قضية الغواصات، التي خلصت فيها لجنة التحقيق الرسمية إلى أنه لم تُجرَ عملية عمل مهني بشأن مسألة عدد الغواصات المطلوب لسلاح البحرية. اعتقدت المؤسسة الأمنية في البداية أن 5 غواصات كافية، ثم غيّرت موقفها إلى 6، وكان الموضوع موضع خلاف داخل المؤسسة الأمنية. والآن، كما ننشر هذا الصباح، طرأ تحول كبير في الموقف الأمني، بسبب الواقع الأمني الجديد بعد 7 أكتوبر، وتطور التهديد التركي".

وختم كدوش تقريره مؤكدًا نقلًا عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية أن "عملية شراء واسعة وبعيدة المدى كهذه لن تتم في الفترة القريبة حتى الانتخابات، لكن هناك نية لدفع العملية مع المستوى السياسي الذي سيتم انتخابه بعد الانتخابات، والقيام بذلك بصورة منظمة".

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