قالت صحيفة "هآرتس" إن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو سيسافر غدًا (الأربعاء) في زيارة خاطفة تستغرق يومًا واحدًا إلى الولايات المتحدة، وفي مركزها سيلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووصف مصدر مطّلع للصحيفة ظهور نتنياهو في الأمم المتحدة، قبل شهر من الانتخابات، بأنه "خطاب انتخابي موجّه أساسًا إلى الناخبين المحتملين في "إسرائيل"".

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو لم ينجح في ترتيب لقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، وأنه ليس واضحًا حتى الآن ما إذا كان سيلتقي بوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت: إن "جدول لقاءات رئيس الحكومة خلال الزيارة شحيح بصورة خاصة، ويتضمن لقاءين جانبيين على هامش الجمعية مع قادة يُعرفون بأنهم «أصدقاء لـ"إسرائيل"». وفي محيط نتنياهو بحثوا خيار أن يبدأ زيارته بجولة في منشآت «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك في تكساس، لكن الفكرة أسقطت عن جدول الأعمال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر "إسرائيلية"، قولها إنه "ستُفرض على نتنياهو في زيارته إجراءات أمنية استثنائية، في ظل تهديدات على حياة نتنياهو بسبب الحرب، وعلى خلفية مظاهرات احتجاجية مخطط لها في المدينة. مشيرة إلى أن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، كان قد دعا قبل فترة إلى اعتقال نتنياهو عند هبوطه في المدينة بسبب مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه (بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة)، وقال ممداني إنه لن ينضم بنفسه إلى المتظاهرين. وقال في حديث مع صحفيين الأسبوع الماضي: "لا أنوي المشاركة، لكننا سندافع عن الحق الدستوري لسكان نيويورك في التظاهر".

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو وقبل أن يتوجه إلى منصة المتحدثين، سيواجه "استقبالًا عدائيًا" في شوارع نيويورك وداخل قاعة الجمعية العامة، وقد يغادر سفراء وأعضاء وفود القاعة، أو يطلقون هتافات اعتراضية، أو يرفعون لافتات تندد به، مشيرة إلى أن المسؤولين في الكيان الصهيوني يأملون "أن تكون الاحتجاجات في القاعة أضعف هذا العام". وقالت: "على أي حال، أعرب المحيطون بنتنياهو عن ارتياحهم للقرار بمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من القدوم إلى نيويورك، وسيضطر إلى إلقاء كلمة أمام المشاركين في الجمعية عبر الفيديو فقط، هو أيضًا يوم الخميس".

كذلك، أعلنت منظمة UnXeptable، التي تنظم بصورة منتظمة مظاهرات لـ"إسرائيليين" ضد نتنياهو في الولايات المتحدة، أن مظاهرة ستُنظَّم في «يونيون سكوير» يوم الخميس قبيل الخطاب. وقال مؤسس المنظمة، أوفير غوتلزون، إن "نتنياهو، أينما كان، يتسبب في إلحاق الضرر بـ"دولة إسرائيل". وفي مواجهة المظاهرات المتوقعة، هناك أيضًا تحركات من جانب الجالية اليهودية لدعم رئيس الحكومة، وفقًا للصحيفة.

وقالت "هآرتس": "سيلقي نتنياهو خطابه في الولايات المتحدة في ظل تراجع حاد في التأييد لـ"إسرائيل". ويعرض مقطع فيديو بُثّ على شبكة CNN في حزيران/يوليو، وأعاد عضو مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان نشره على شبكة X في نهاية الأسبوع، عدة استطلاعات تُظهر تراجعًا حادًا في التأييد لـ"إسرائيل" بين الجمهور في الولايات المتحدة. ووفقًا للبيانات، التي حُسبت استنادًا إلى أربعة استطلاعات، فإن نسبة المؤيدين لـ"إسرائيل" تسير في اتجاه سلبي، ولا يقتصر هذا الاتجاه على قاعدة الحزب الديمقراطي، بل يشمل عموم الناخبين".

ختمت الصحيفة مشيرة إلى أن "شيرمان تحدث في اليوم السابق مع سفير "إسرائيل" لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، وخرج بانطباع مفاده أن المستوى السياسي والجمهور في "إسرائيل" على حد سواء لا يفهمان عمق التغيير الذي طرأ على الرأي العام في الولايات المتحدة. وشدد عضو مجلس النواب على أن امتناع "إسرائيل" عن اتخاذ خطوات لتحسين مكانتها الدولية، إلى جانب عضوية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة، يضعانها في خطر وجودي".

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