قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف: "إننا وصلنا اليوم إلى مرحلة تمكّننا من استهداف أي نقطة نريدها بصواريخنا من دون قيود".

وأضاف قاليباف في تصريح له اليوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026: "خلال سنوات الدفاع المقدس لم يكن الأعداء يبيعوننا حتى الأسلاك الشائكة ولم يكن مدى مدفعيتنا يتجاوز 14 إلى 15 كيلومترًا وكانت قذائف المدفعية تخضع للتقنين لكن ثقافة الدفاع المقدس أوصلتنا اليوم إلى هذه القدرات الصاروخية".

وتابع قاليباف: "في هذه الحرب المركبة التي تشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وغيرها لن نستسلم أبدًا ولن نوقف عمل البلاد".

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن إيران سترد بقوة كما فعلت حتى الآن وتمكنت من جعل العدو عاجزًا في مختلف المجالات.

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