يستعد البيت الأبيض لإطلاق بث تلفزيوني رقمي يحمل اسم "Trump TV" عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، في خطوة تأتي وسط خلافات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من وسائل الإعلام الأميركية.

وأعلن البيت الأبيض عن بث مباشر مرتقب بعنوان "TRUMP TV"، محددًا موعد انطلاقه في السابعة مساءً، بالتوقيت المحلي، يوم الاثنين.

وجاء في وصف البث: "شاهدوا أبرز أحداث إدارة ترامب من مصدر واحد"، مشيرًا إلى أن الخدمة ستوفر "أفضل مقاطع الفيديو وأهم الخطابات واللحظات المحورية" عبر بث مستمر على مدار الساعة، يتم تحديثه بشكل متواصل.

وقبيل إطلاق البث، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" مقطع فيديو مولدًا بالذكاء الاصطناعي، يظهر شاحنة بث تلفزيوني بيضاء تحمل شعار طبق استقبال فضائي وهي تدخل إلى ساحة البيت الأبيض.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر بين إدارة ترامب ووسائل إعلام أميركية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي في وقت سابق قيودًا على دخول مراسلي عدد من الشبكات الأميركية إلى مقر إقامته الرئاسي، متهمًا وسائل إعلام بنشر "أخبار كاذبة" وفق وصفه للتقارير التي لا تصب في مصلحته أو لا تخدم أهدافه.

ولطالما دأب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على وصف تقارير بأنها "أخبار زائفة"، كما دأب على مهاجمة صحفيين ومؤسسات إعلامية بعينها بسبب "التغطية السلبية" وانتقاداتها له.

وأعلنت شبكات ABC وCBS وNBC وFox News، مقاطعتها لفعاليات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تضامنًا مع شبكة CNN بعد قرار إدارة البيت الأبيض، منعها من أداء دورها المقرر ضمن تجمع التغطية.

وأكدت الشبكات الأربع تعليقها "التغطية التلفزيونية المشتركة للفعاليات الرئاسية لدونالد ترامب"، احتجاجًا على منع البيت الأبيض لشبكات CNN وMS NOW وPOLITICO من تغطية الفعاليات الرئاسية.

الكلمات المفتاحية