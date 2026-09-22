أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأميركية "غير القانونية" على شركات الطيران الإيرانية، غداة حديث وزير الخزانة الأميركي عن قرب توقفها عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي له اليوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026: "تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي".

وشددت الولايات المتحدة من العقوبات على مختلف القطاعات الإيرانية، في محاولة لزيادة الضغط على الجانب الإيراني في المفاوضات، وهو ما رفضته طهران التي أكدت عدم رضوخها للضغوط والابتزاز.

وجاء ذلك بعد تعثر المحادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في إطار مذكرة "تفاهم إسلام آباد"، وذلك بسبب انتهاك واشنطن لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

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