استهدفت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026، أطراف ثلاث قرى في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع تنفيذ توغل جديد في ريف القنيطرة وتفتيش منازل عدة جنوب سورية.

وأفادت مصادر سورية بأن قوات العدو قصفت بقذائف المدفعية أطراف قريتي جملة وعابدين، قبل أن تستهدف بعد زهاء ساعة أطراف قرية معرية، حيث اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.

وفي ريف القنيطرة، توغلت صباح اليوم دورية مؤللة تابعة لجيش العدو الصهيوني في الحي الغربي ببلدة الرفيد بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة، حيث فتّش الجنود عددًا من منازل المواطنين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد حاد وتحركات عسكرية مكثفة ينفذها العدو الصهيوني جنوبي سورية على مدار الأسبوعين الماضيين، ولا سيما عقب اقتحام رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة.

ووفق مركز "سجل" الحقوقي، ارتفعت الانتهاكات الصهيونية داخل الأراضي السورية لتصل إلى 267 انتهاكًا خلال شهر آب/أغسطس الماضي بزيادة قدرها 43% عن شهر تموز، لترتفع الحصيلة الإجمالية للانتهاكات منذ مطلع عام 2026 إلى 1752 انتهاكًا متوزعة بين قصف مدفعي وتوغل ميداني وإقامة حواجز واقتحامات واعتقالات.



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