رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الاتهامات الأميركية التي حمّلت طهران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود في العالم، مؤكدًا أن واشنطن تحاول عبر هذه الاتهامات التنصل من تداعيات سياساتها، ولا سيما ما ترتب على التصعيد العسكري من اضطرابات في حركة الملاحة وأزمة في أسواق الطاقة.

وكتب بقائي في منشور اليوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026: "يُحمّل المسؤولون الأميركيون إيران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود؛ إذ يعتقدون أن الناس أصبحوا سريعي الغضب لدرجة أنهم نسوا من بدأ العدوان العسكري وكيف أدت أفعاله إلى أزمة عطلت الملاحة التجارية وأغلقت مضيق هرمز".

وأضاف بقائي: "بالطبع، هذا النوع من المغالطات ليس جديدًا؛ ففي عام 1939، استخدم هتلر الأسلوب نفسه لتبرير الهجوم على بولندا، وقدّم العدوان العسكري على ذلك البلد على أنه "إجراء دفاعي"".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه "عندما ينسب بادئو حرب غير قانونية عواقب حرب أشعلوها بأنفسهم إلى الضحية، فهل يُعدّ هذا دليلاً على عبقريتهم الاستراتيجية أم مجرد مثال آخر واضح على مسار الحماقة"؟

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