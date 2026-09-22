في إطار جولتها على الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية والمجتمعية، التقت "اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان" بمسؤول العلاقات الفلسطينية النائب السابق الحاج حسن حب الله، بحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطا الله حمّود.

وفد اللجنة ضم كلًّا من الدكتور أحمد عبد الهادي، أبو العبد اللينو، أحمد عبد المجيد، غازي دبّور (أبو كفاح)، د. وائل ميعاري، أبو هاني رميّض، وحربي خليل.

واستعرض المجتمعون تطوّرات العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في فلسطين، مؤكدين إدانتهم لاستمرار الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يترافق معه من قصف متواصل وسقوط شهداء مدنيين وتفاقُم الأوضاع الإنسانية، ومشدّدين على ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وكذلك في الضفة الغربية، حيث استمرار الاعتداءات الصهيونية، ولا سيما هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية قوات جيش الاحتلال، إلى جانب مصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء والتهجير والتوسُّع الاستيطاني، وما يترتب على ذلك من تهديد لوجود الفلسطينيين على أرضهم وحقوقهم الوطنية. كما أدان المجتمعون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة والقوات الصهيونية، وما يرافقها من إجراءات وقيود بحق الفلسطينيين، مؤكدين أهمية الحفاظ على مكانة القدس وحقوق أهلها وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما تطرَّق المجتمعون إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وما يواجهونه من ظروف قاسية وانتهاكات، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى قضية وطنية مركزية تستوجب المتابعة على مختلف المستويات.

كما أدان المجتمعون استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان، بما في ذلك الغارات والقصف ونسف مبانٍ ومنشآت في القرى والمناطق الحدودية، وما ينتج عنها من شهداء وجرحى وخسائر مادية وتعطيل لعودة الأهالي إلى مناطقهم. وأكد الوفد الفلسطيني وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب أشقائه في لبنان، وحق الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ودحر الاحتلال وتحرير الأرض وتحرير الأسرى.

وعرض وفد اللجنة موقفه من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أن اللجنة مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تتيح للاجئين الفلسطينيين في لبنان ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني، باعتبار أن المجلس يمثّل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وليس حكرًا على فصيل أو جهة بعينها.

وأكد الوفد أن الأصل "هو إجراء الانتخابات بمشاركة أبناء شعبنا"، وفي حال تعذَّر إجراؤها لأسباب موضوعية، فإن البديل ينبغي أن يكون آلية تمثيلية مناسبة يتم التوافق عليها وطنيًا ويشارك في صياغتها الجميع، بما يضمن أوسع مشاركة وتمثيل ممكنَين.

وشدّد الوفد تمسك اللجنة بالشراكة والوحدة الوطنية والتوافق أساسًا لمعالجة هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي خطوات من شأنها زيادة الانقسام الفلسطيني.

وأعرب الوفد عن تطلعه إلى دور لبناني إيجابي يساعد في تشجيع الأطراف الفلسطينية المعنية على الحوار، بما يفضي إلى توافق وطني حول مقاربة ملف الانتخابات، وآليات إجرائها، والبدائل التوافقية في حال تعذّر الانتخابات المباشرة، وبما يحفظ وحدة الساحة الفلسطينية في لبنان ويعزز الشراكة الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون أهمية الحوار والوحدة والتعاون في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار الساحتين الفلسطينية واللبنانية.

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