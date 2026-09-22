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لبنان

عدوان صهيوني متواصل على الجنوب: قصف مدفعي وتفجيرات نسف وتوغل محدود للدبابات
لبنان

عدوان صهيوني متواصل على الجنوب: قصف مدفعي وتفجيرات نسف وتوغل محدود للدبابات

2026-09-22 15:32
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يتواصل العدوان الصهيوني الغاشم على الجنوب اللبناني، فقد شهدت مناطق عدة اعتداءات صهيونية متواصلة منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح، تراوحت بين القصف المدفعي العنيف، وأعمال التمشيط، والتحركات الميدانية.

فقد تركز القصف المدفعي الصهيوني في عدة قطاعات، مستهدفًا أطراف القنطرة لجهة تولين، ووادي السلوقي، ومرتفعات علي الطاهر، وأطراف برعشيت لجهة بيت ياحون، ووادي زبقين، إضافة إلى بلدات المنصوري، صربين، كفرتبنيت، وزوطر الشرقية. كما طال القصف المدفعي منطقة سدانة عند أطراف بلدة الهبارية بقذيفتين .

وفي إطار عمليات التدمير الميداني، نفذ جيش الاحتلال عدة تفجيرات وأعمال نسف طالت بلدة المنصوري، فضلًا عن تفجير آخر نفذه في وادي السلوقي عند أطراف بلدة ميس الجبل.

وعلى صعيد التمشيط والتحركات العسكرية، نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت بلدتي حولا والخيام، مزرعة بسطرة عند أطراف كفرشوبا، وبلدة أرنون. كما تخلل ذلك استخدام قنابل "لانشر" في مزرعة بسطرة، وإطلاق قنابل مضيئة في أجواء وادي السلوقي وحولا.

وفي تطور ميداني ملحوظ، رصد تحرك دبابتين من نوع "ميركافا" باتجاه منطقة الحمام عند أطراف مدينة الخيام، بالتزامن مع حملة تمشيط مكثفة في المكان.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي الخيام جنوب لبنان
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