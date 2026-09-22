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إيران

الإمام الخامنئي: القوة المنبثقة من العلم والتقوى درع فولاذي في مواجهة نظام الهيمنة
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إيران

الإمام الخامنئي: القوة المنبثقة من العلم والتقوى درع فولاذي في مواجهة نظام الهيمنة

2026-09-22 18:29
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أكَّد قائد الثورة الإسلامية، آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي، أن القوة المنبثقة من العلم المقترن بالتقوى والأخلاق تمثل درعًا فولاذيًا وسيفًا قاطعًا في مواجهة ما وصفه بتوحش نظام الهيمنة، ولا سيما الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الإمام الخامنئي بمناسبة إعادة افتتاح المدارس والجامعات وبدء العام الدراسي الجديد، دعا فيها الطلاب والتلامذة إلى التسلح بالعلم والتقوى والأمل والأخلاق والمعرفة والقدرة، والعمل على إزالة "حجب الجهل والظلمات"، بما يسهم في الارتقاء بإيران وفتح آفاق جديدة للتقدم العلمي.

وأشاد الإمام الخامنئي بصمود الطلاب والمعلمين والأساتذة الذين استشهدوا في الحرب المفروضة الأخيرة، داعيًا الأجيال الجديدة إلى استلهام سيرتهم وجعلهم قدوة في الدفاع عن الوطن والعزة والكرامة.

كما شدد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والاستقلال الثقافي واللغة الأم ورموز النظام الإسلامي، وحث الطلاب على تطوير مهارات التفكير والابتكار، وتعزيز علاقتهم بالله وبأبناء وطنهم وأسرهم، والاستفادة من سنوات الدراسة في بناء قدراتهم العلمية والعملية.

وفي رسالته، توجه الإمام الخامنئي إلى المعلمين والأساتذة، مؤكدًا أن المجتمع مدين لهم بما قدموه في مختلف مراحل المسيرة التعليمية، وداعيًا المسؤولين إلى بذل جهود فاعلة لتحسين أوضاعهم المعيشية، باعتبار ذلك واجبًا قانونيًا ومسؤولية تنبع من التقدير لمكانتهم.

واختتم رسالته بالترحيب بالطلاب والتلامذة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، معربًا عن أمله في أن يحققوا مزيدًا من التوفيق في بلوغ قمم العلم والأدب والتقدم.
 

الكلمات المفتاحية
الجامعات المدارس السيد مجتبى الخامنئي
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