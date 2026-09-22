قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن الطيران الحربي السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 19 غارة جوية باستخدام طائرات "F15" و"تايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف.

وأوضح أن الغارات استهدفت محافظات تعز والجوف ومأرب، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء، مشيرًا إلى أن إجمالي غارات وصواريخ العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 936 غارة وصاروخًا.

وأكد العميد سريع أن "المجازر التي ارتكبها العدو السعودي المجرم بحق أبناء شعبنا ستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته".



الكلمات المفتاحية