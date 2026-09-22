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عين على العدو

إعلام العدو: محاولات لحماس لاستهداف وأسر جنود
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عين على العدو

إعلام العدو: محاولات لحماس لاستهداف وأسر جنود "إسرائيليين" داخل غزة

2026-09-22 20:33
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أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بعد أن سُمح بالنشر بأن حركة حماس نفذت عدة محاولات خلال الشهر الجاري لاستهداف جنود "إسرائيليين" أو أسرهم داخل قطاع غزة.

وذكرت أن جرافة عسكرية من طراز "D9" صعدت، ليلة 4 أيلول/سبتمبر، إلى موقع يحتوي على حقل كبير من العبوات الناسفة، وتمكنت من قطع أسلاك التفجير، ما حال، وفق الرواية "الإسرائيلية"، دون وقوع كارثة. وفي الوقت نفسه، فتح مسلحون نيرانًا كثيفة باتجاه القوات، ما دفعها إلى التراجع، فيما شن الجيش "الإسرائيلي" هجمات على ثلاثة أهداف فقط ردًا على الحادث، دون الإعلان للجمهور سوى عن واقعة إطلاق النار.

وأضافت وسائل إعلام العدو أن جرافة يتم تشغيلها عن بُعد أُرسلت إلى المنطقة صباح 4 أيلول/سبتمبر، قبل أن تصعد على عبوة ناسفة انفجرت دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى أن الحادث لم يُعلن عنه للجمهور.

وبحسب التقارير ذاتها، عادت القوات إلى المنطقة مساء أمس، حيث صعدت آلية هندسية أخرى على عبوة ناسفة. وأضافت أن أربع دبابات استُدعيت إلى الموقع لم تتمكن من الوصول بسبب أعطال تقنية، ما أدى إلى تراجع القوات، فيما نفذ سلاح الجو "الإسرائيلي" غارات على عدة أهداف ردًا على ذلك.

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي إعلام العدو قطاع غزة حركة حماس
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