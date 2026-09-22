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إيران

عراقجي وويتكوف عقدا لقاءً لبحث شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز
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إيران

عراقجي وويتكوف عقدا لقاءً لبحث شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز

2026-09-22 23:05
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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن لقاءً جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد إصرار المندوب الأميركي على عقد اللقاء.

وذكرت الهيئة أن قبول الطلب الأميركي جاء بهدف إبلاغ الجانب الأميركي بشروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طهران أبلغت ويتكوف خلال اللقاء "مواضيعها الحاسمة".

وبحسب الهيئة، تشمل شروط إيران لإعادة فتح المضيق الرفع الفوري للحصار البحري، والدفع الفوري لجميع الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز عباس عراقجي ستيف ويتكوف
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