عربي ودولي
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
عربي ودولي
القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت فجر اليوم الأربعاء 23 أيلول/ 2026، من إسقاط طائرة "استطلاع مسلح" سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز.
وجاء في بيان مقتضب للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة نوع" Wing Loong II " تابعة للعدو السعودي".
ولفت إلى أن عملية التصدي للطائرة تمت "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز"، منوها إلى أنه "تم استهدافها بسلاح مناسب".