كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الصحف الإيرانية: مضيق هرمز أساس لعودة أميركا إلى تفاهم إسلام آباد

عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز

2026-09-23 08:47
87

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت فجر اليوم الأربعاء 23 أيلول/ 2026، من إسقاط طائرة "استطلاع مسلح" سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز.

وجاء في بيان مقتضب للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة نوع" Wing Loong II " تابعة للعدو السعودي".

ولفت إلى أن عملية التصدي للطائرة تمت "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز"، منوها إلى أنه "تم استهدافها بسلاح مناسب".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
تراجع طفيف في أسعار النفط واستقرار سعر الذهب
تراجع طفيف في أسعار النفط واستقرار سعر الذهب
عربي ودولي منذ 32 دقيقة
القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز
القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز
عربي ودولي منذ ساعة
العميد سريع: 19 غارة سعودية خلال 24 ساعة استهدفت ثلاث محافظات يمنية
العميد سريع: 19 غارة سعودية خلال 24 ساعة استهدفت ثلاث محافظات يمنية
عربي ودولي منذ 14 ساعة
العدو الصهيوني يواصل عدوانه على جنوب سورية 
العدو الصهيوني يواصل عدوانه على جنوب سورية 
عربي ودولي منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
اليمن من فك الحصار إلى إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية
اليمن من فك الحصار إلى إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية
مقالات منذ 22 دقيقة
"معاريف":  هذه هي فرصة "إسرائيل" للانفصال عن الولايات المتحدة
عين على العدو منذ 41 دقيقة
القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز
القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز
عربي ودولي منذ ساعة
العميد سريع: 19 غارة سعودية خلال 24 ساعة استهدفت ثلاث محافظات يمنية
العميد سريع: 19 غارة سعودية خلال 24 ساعة استهدفت ثلاث محافظات يمنية
عربي ودولي منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة