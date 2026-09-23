أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت فجر اليوم الأربعاء 23 أيلول/ 2026، من إسقاط طائرة "استطلاع مسلح" سعودية في أجواء المخا بمحافظة تعز.

وجاء في بيان مقتضب للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة نوع" Wing Loong II " تابعة للعدو السعودي".

ولفت إلى أن عملية التصدي للطائرة تمت "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز"، منوها إلى أنه "تم استهدافها بسلاح مناسب".

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