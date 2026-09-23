اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (23 أيلول/سبتمبر 2026)، بالقضايا الشائكة المتعلقة بإمكان التفاوض مع العدو الأميركي وبالخصوص مع تزامن زيارة الرئيس الإيراني وفريقه إلى نيويورك، هذا في ظل التعسف الأميركي في العقوبات والرد المتقابل الإيراني المتعلق بشكل أساسي بمضيق هرمز وتوقيت التحكم به، وهذا ما ركزت عليه الصحف، إذ رأت أن ورقة هرمز غير قابلة للتفاوض وهي نقطة استراتيجية قومية لإيران.

بتوقيت هرمز

كتبت صحيفة وطن أمروز: "في السياسة الدولية، أحيانًا يكون الأهم من المضمون هو التوقيت. قد يُنظر إلى قرار ما على أنه تراجع في مرحلة ما، ثم يتحول إلى أداة قوة بعد أسابيع قليلة نتيجة لتغير الظروف. هنا تبرز أهمية مفهوم "دبلوماسية الوقت"، وهو مفهوم يتجلى بوضوح في التطورات الأخيرة للعلاقات الإيرانية الأميركية. إن الأخبار الأخيرة عن استعداد إيران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام في حال تخفيف الضغط العسكري الأميركي ليست مجرد خبر عن ممر مائي استراتيجي، بل تحمل في طياتها رسالة بالغة الأهمية؛ فقد أصبح توقيت التحرك جزءًا من قوة التفاوض. أفادت رويترز أن مسؤولًا إيرانيًا رفيع المستوى صرّح بأن طهران قد تعيد فتح هرمز خلال سبعة أيام إذا خُفّف الضغط العسكري الأميركي ورُفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. كما أظهر رد فعل سوق النفط السريع على هذه الأخبار أن حتى "الوقت المحتمل" لعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها قد يؤثر على الحسابات الاقتصادية العالمية".

تتابع الصحيفة :" في المفهوم الكلاسيكي للتفاوض، تُقاس القوة عادةً بمجموعة من العناصر؛ مثل القوة العسكرية والموارد الاقتصادية والموقع الجغرافي والقدرة الدبلوماسية. إلا أنه في الأزمات الممتدة، يُضاف متغير آخر إلى هذه المجموعة، وهو القدرة على إدارة الوقت؛ فالدولة التي تستطيع تحديد متى تبدأ عملية ما، ومتى تتوقف، ومتى تُستأنف، تُؤثر أيضًا على جزء من أجندة الطرف الآخر. في الوضع الراهن بين إيران والولايات المتحدة، اكتسبت هذه المسألة أهمية مضاعفة، لأن الحرب وسوق الطاقة والمفاوضات الدبلوماسية تشترك في دورة زمنية واحدة. من جهة، تسعى واشنطن إلى تهيئة ظروف جديدة للحد من التكاليف الاقتصادية والأمنية للأزمة، ومن جهة أخرى، قد تحاول طهران تحويل أي تنازلات إلى عملية مرحلية ومشروطة. في مثل هذه الظروف، تتطلب المصالح الوطنية الإيرانية النظر إلى الوقت لا على أنه "مسافة يجب تحملها"، بل على أنه مورد يجب إدارته. فكل يوم يمرّ ليس مجرد يوم في التقويم؛ في غضون ذلك، قد تتغير أسعار الطاقة، وقد تُفعّل طرق تجارية جديدة، وقد تُعيد دول المنطقة تموضعها، وقد ترتفع تكلفة استمرار الصراع بالنسبة إلى أطراف مختلفة، أو قد تُطرح خيارات جديدة. لذا، فإن السؤال الاستراتيجي ليس "كيف نتوصل إلى اتفاق بشكل أسرع؟" بل: كيف ندير الوقت بطريقة تُعزز موقف إيران التفاوضي؟".

تجيب الصحيفة بدروها على هذا السؤال :" تكمن أهمية هذا النهج بالنسبة إلى إيران في عدم استهلاك النقاط الاستراتيجية دفعة واحدة. فكل إجراء قابل للرد، وكل خطوة ينبغي أن تتيح تقييم الخطوة السابقة. يقلل هذا الهيكل من خطر العودة إلى وضع تنفذ فيه إيران التزاماتها بينما يؤجل الطرف الآخر تنفيذها. وقد أظهرت تجربة السنوات الماضية أن الفجوة بين "الوعد السياسي" و"الفعل القابل للقياس" في العلاقات الإيرانية الأميركية قد تكون حاسمة. لذا، فإن دبلوماسية الوقت، من منظور المصالح الوطنية، تعني تحويل الوقت إلى آلية للتحقق والضمان المتبادل. من هذا المنظور، لا تُعدّ الأيام السبعة مجرد مهلة، بل هي "وحدة زمنية للتفاوض". إذا صُممت هذه الوحدات بشكل صحيح، يمكنها تحويل المفاوضات من وضع عام وغامض إلى مجموعة من الإجراءات المحددة.

لذلك؛ تؤكد الصحيفة في ختام مقالها : "فإذا كانت الدبلوماسية التقليدية تقوم على "المقايضة بالتنازلات"، فإن دبلوماسية الوقت تقوم على "المقايضة باللحظات". في هذا النوع من الدبلوماسية، قد يكون اليوم مكلفًا، والأسبوع ورقة ضغط، والشهر قادرًا على تغيير المعادلة. الآن، يكمن فن السياسة الخارجية الإيرانية في قراءة توقيت الآخرين، وفي الوقت نفسه تحديد توقيتها الخاص".

شروط إيران غير المتغيرة بالنسبة لأميركا

كتبت صحيفة جوان: "بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة، اشتدت النقاشات حول عودة الولايات المتحدة إلى تفاهم إسلام آباد، وبين التصريحات الدبلوماسية لحلفاء أميركا العرب وإشارات التفاوض التي أطلقها وزير الخارجية المتشدد ماركو روبيو برزت الجهود المبذولة لإحياء الدبلوماسية مع إيران أكثر من أي وقت مضى في الأسابيع الأخيرة. حتى ترامب، مع اقتراب موعد انتخابات نوفمبر و"ندرة الخيارات المتاحة"، كما كشفت شبكة CNN، أبلغ مستشاريه برغبته في لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك. يبقى منح ترامب مهلة دبلوماسية موضع نقاش، لكن لا أحد ينكر الآن أن دعوة إحياء الدبلوماسية في نيويورك قد قوبلت بدعم من تعزيز إيران لنفوذها في مضيق هرمز على مدى سبعة أشهر. إن تصريح شبكة CNN مؤخرًا، نقلاً عن مسؤولين تنفيذيين أميركيين، بأن أزمة هرمز "أصعب حتى من أزمة جائحة كوفيد-19"، دليل على الظروف التي دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التردد في استئناف الدبلوماسية مع إيران. وقد أصبحت نيويورك مركزًا للوفود الدبلوماسية، في حين نقلت إيران رسالتها بإرسال عباس عراقجي ثم مسعود بزشكيان إلى هذه المدينة. وصرح عراقجي لدى وصوله بأن الهدف الرئيسي من زيارته هو الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الإيراني في الأمم المتحدة، وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في ظل استمرار تداعيات الحرب".

في الوقت نفسه، تتابع الصحيفة: "رأى عراقجي الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية مختلف الدول فرصة لمراجعة العلاقات والتعبير عن مواقف إيران. إلى جانب منصة الأمم المتحدة، التي وصفها عراقجي بأنها "أكبر منصة دولية"، فإن ما غيّر الأجواء في نيويورك هو المناقشات الحادة حول فتح طريق الدبلوماسية، وهو طريق يمكن أن يكون، إلى جانب استعراض إيران لقوتها في مضيق هرمز، أساسًا لعودة أميركا إلى تفاهم إسلام آباد... ما غذّى النقاشات حول إحياء الدبلوماسية في نيويورك هو الأجواء السائدة بين جيران إيران العرب، المتحالفين أيضاً مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن دول الخليج ستطلب من ترامب، خلال اجتماع مشترك، الامتناع عن أي تصعيد إضافي للتوترات مع إيران، وأنها تتوق إلى إنهاء الصراع الذي عطّل التجارة وألحق الضرر باقتصاداتها. كما أفادت شبكة سي إن إن أن دول الخليج قلقة من الانجرار إلى الحرب وتقليص الدعم الأمني الأميركي، وأن معظمها يفضّل الاستقرار على جولة جديدة من الحرب. وقد دفع الوضع الراهن في مضيق هرمز الدول العربية الست المجاورة لإيران إلى إحياء الدبلوماسية. وتشير سي إن إن إلى أن تعطيل التجارة الناجم عن إغلاق مضيق هرمز قد شكّل تحدياً لقطر والبحرين والكويت".

هذا وتكشف الصحيفة أن :"السعودية قد واجهت تهديدات أمنية. في الوقت نفسه، عززت الإمارات العربية المتحدة مستوى تفاعلها مع طهران، وتحدث أنور قرقاش عن اتفاق الجانبين على ضرورة بدء فصل جديد في العلاقات. اقترح أستاذ في جامعة الكويت أن تركز دول الخليج على حرية الملاحة في مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على مبيعات النفط الإيراني ووصوله إلى السلع. في ظل هذه الظروف، تتجاوز نصيحة دول الخليج لترامب مجرد كونها رسالة سياسية، نظرًا للأضرار التي ألحقها باقتصادها وأمنها الطاقي".

ورقة فوق كل العقوبات

كتبت صحيفة رسالت: "في واشنطن، كلما ازداد الضغط، ازداد ذكر مضيق هرمز. ففي يومٍ ما، عقوبات على ناقلات النفط وشركات الشحن، وفي اليوم التالي، ضغوط على البنوك والمؤسسات المالية، والآن عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطيران الإيراني. آخر هذه الحلقات هو التحذير الصريح لوزير الخزانة الأميركي سكوت باسنيت، والذي صرّح بأنه ابتداءً من 23 أيلول/سبتمبر، ستواجه جميع شركات الطيران الإيرانية العاملة في الخارج خطر الإغلاق؛ ليس لأن الولايات المتحدة ستتمكن من إغلاق أجواء الدول الأخرى أمام الطائرات الإيرانية، بل بتهديد المطارات وشركات الوقود وخدمات النقل البري وشبكات بيع التذاكر التي تربطها علاقات بالنظام المالي الأميركي".

الجدير بالذكر، كما تقول الصحيفة، إن الأهمية الاستراتيجية للعقوبات الجديدة تكمن في أن واشنطن لم تعد تستهدف شركة إيرانية واحدة فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إجبار طرف ثالث على الاختيار بين التعاون مع إيران والاستفادة من مزايا الاقتصاد والنظام المالي الأميركي. وقد أظهرت تجربة الأيام الأخيرة أن هذه الآلية عملية إلى حد ما، حيث فرض عدد من الشركات والدول في المنطقة قيودًا على تعاملاتها مع شركات الطيران الإيرانية ردًا على خطر فرض عقوبات ثانوية. ولكن هذه هي النقطة الأساسية: لا ينبغي مقارنة هذه الضغوط بحاكم واحد يسيطر على مضيق هرمز. إن حظر الطيران، والحظر المصرفي، والضغط على سلسلة التجارة، كلها أدوات لزيادة تكلفة المعيشة والتجارة، ولصعوبة استمرار النشاط الاقتصادي لإيران. مع ذلك، يُعدّ مضيق هرمز موقعًا جيوسياسيًا ذا أهمية تتجاوز حدود الاقتصاد الإيراني، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا باقتصاد الطاقة العالمي".

هذا وتؤكد الصحيفة: "يمتلك العالم طرقًا للعبور عبر مضيق هرمز، لكنه لا يملك بديلًا كاملًا ومنخفض التكلفة. هذا هو الفرق. يمكن تحييد العقوبات جزئيًا بتجاوز الشبكة المالية، أو إيجاد وسيط جديد، أو استخدام طرف ثالث، أو تغيير مسار التجارة، أو استبدال ناقل بآخر. هذه العمليات ليست سهلة ولها تكاليفها الخاصة، لكن يمكن إعادة تصميم طبيعتها. في المقابل، لا يمكن بناء مضيق جغرافي آخر في غضون أشهر قليلة على خط نفسه العرض والسعة نفسها. من هذا المنظور، يتمثل أحد أخطاء التحليل الاستراتيجي في وضع جميع الضغوط الاقتصادية للولايات المتحدة في جانب، ومضيق هرمز في الجانب الآخر، والنظر ببساطة إلى أيهما "أكبر". فهما ليسا الشيء نفسه. تزيد العقوبات بشكل أساسي من تكاليف إيران؛ بينما يمكن أن يزيد مضيق هرمز من تكاليف إيران وتكاليف الطرف الآخر في الوقت نفسه. هذه السمة الثانية تجعله ورقة مساومة".

لهذا السبب، كما ترى الصحيفة:" فإن القضية الرئيسية ليست "فتح" مضيق هرمز أو "إغلاقه"، بل توقيت وشروط وتكلفة إعادة فتحه. أي نفوذ يصبح ذا قيمة عندما يعلم الطرف الآخر أن حامله قادر على الحفاظ عليه واستخدامه في الوقت المناسب. فإذا كان مضيق هرمز مجرد حقيقة جغرافية، فهو معلم إقليمي؛ أما إذا كان بإمكانه تغيير تكاليف وفوائد كلا الطرفين في معادلة أمن الطاقة العالمي، والمفاوضات السياسية، وإنهاء الحرب، فإنه يتحول إلى رصيد استراتيجي....وفي الوقت نفسه، ينبغي النظر إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في سياق أوسع. من جهة، تسعى واشنطن إلى تقليص قدرة إيران الاقتصادية على مواصلة الضغط المضاد عبر الحد من مواردها المالية، وقطاعات النقل والطيران والتجارة، ومن جهة أخرى، تحاول السيطرة على تكلفة تعطيل تدفق الطاقة للاقتصاد العالمي. ولا يمكن فصل الجانب الاقتصادي من هذه الاستراتيجية عن الجانب العسكري".

لكن في الوقت نفسه تطرح الصحيفة السؤال عم إذا كان ارتفاع تكاليف المعيشة والتجارة والتواصل الخارجي في إيران سيقلل من قيمة نفوذها المتبادل بشكل كافٍ لتغيير المعادلة الاستراتيجية؟ وتقول إنه في حال الطيران، يمكن تعويض بعض الأضرار: يمكن للمسافرين السفر على متن شركات طيران أجنبية، ويمكن تغيير المسارات، ويمكن لوسائل النقل البري تحمل بعض العبء، ويمكن للشبكات التجارية التكيف مع الظروف الجديدة. لكن هذا التعويض مكلف، وجعل القيود دائمة قد يكون له تأثير أعمق على الاقتصاد. لهذا السبب، تكمن أهمية العقوبات الجديدة في "صعوبة" تأثيرها، وليس بالضرورة في قدرتها على تدمير قدرة إيران على التواصل مع العالم دفعة واحدة. أما هرمز، فهي على الجانب الآخر من المعادلة. البدائل الحالية ذات سعة محدودة؛ والنقل في حالات الطوارئ مكلف؛ والمسارات البديلة تتطلب وقتًا وبنية تحتية. ولا يزال سوق النفط والغاز العالمي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على هذا الممر المائي. وحتى اليوم، ورغم الجهود الحثيثة المبذولة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، فإن خط أنابيب بسعة أربعة ملايين برميل يوميًا لا يمكنه أن يحل محل هذا الممر الذي كان ينقل أكثر من عشرين مليون برميل من النفط يوميًا. ويُحدث هذا التفاوت في الحجم فرقًا استراتيجيًا".

تختم الصحيفة: "في الواقع، يُعدّ مضيق هرمز نقطة التقاء العقوبات الأميركية بالجغرافيا، حيث تتلاقى قوة الدولار مع قوة الخريطة. عند هذه النقطة، لا يمكن قياس أي قرار بشأن إعادة فتح المضيق أو استمراره بمجرد حساب الضغط الاقتصادي اليومي. المعيار الحاسم هو النسبة بين تكلفة اليوم، والمكاسب السياسية غدًا، والقدرة على التأثير في سلوك الطرف الآخر. هذه النسبة هي التي تحدد مدى إمكان تحويل الضغط الاقتصادي إلى إنجاز استراتيجي، ولم تُربط هذه النسبة بعدُ بأي ربح أحادي الجانب في هرمز".

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