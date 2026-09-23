كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "معاريف":  هذه هي فرصة "إسرائيل" للانفصال عن الولايات المتحدة

فلسطين

العدوان على غزة.. شهيد ومصابون في غارة
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

العدوان على غزة.. شهيد ومصابون في غارة "إسرائيلية" على منطقة النفق

2026-09-23 09:38
54

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة في اليوم الـ350 من سريان الاتفاق، وسط قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر محلية :" إن الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين؛ فيما واصلت القوات "الإسرائيلية" إطلاق النار والقصف المدفعي بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي في المناطق الشرقية من القطاع.

وأفادت المصادر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين؛ أحدهم في حال حرجة إثر استهداف طائرات "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين، في محيط محطة تمراز قرب شارع النفق شمالي مدينة غزة.

في حي التفاح شرقي مدينة غزة، قصفت طائرات "إسرائيلية" بصاروخ مجموعة من المواطنين أمام مقهى؛ ما أدى إلى استشهاد محمد خضر غباين وأحمد زكي زيارة وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل. كما أصيبت فلسطينية برصاص الجيش "الإسرائيلي" في المنطقة الغربية شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في وقت متزامن، قصفت طائرات "إسرائيلية" سيارة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

خلال ساعات الفجر، شهدت المناطق الشرقية من قطاع غزة تحليقًا للطيران المروحي "الإسرائيلي"، بالتزامن مع إطلاق نار متفرق. كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" شارع السكة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة؛ فيما أطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار شرقي مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

في جنوب القطاع، فتحت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها في عرض البحر قبالة ساحل مدينة خان يونس.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مرافق وزارة الصحة 1,399 فيما بلغ عدد المصابين 4,863 مصابًا إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيدًا. ومنذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ،ارتفع عدد الشهداء إلى 73,919 فيما بلغ عدد المصابين 174,977 .

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان على غزة.. شهيد ومصابون في غارة
العدوان على غزة.. شهيد ومصابون في غارة "إسرائيلية" على منطقة النفق
فلسطين منذ 45 دقيقة
الأعياد اليهودية تحاصر البلدة القديمة بالخليل والاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي
الأعياد اليهودية تحاصر البلدة القديمة بالخليل والاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي
فلسطين منذ يوم
العدوان الصهيوني على غزة: 6 شهداء وغارات جوّية وعمليات نسف
العدوان الصهيوني على غزة: 6 شهداء وغارات جوّية وعمليات نسف
فلسطين منذ يوم
حصار مشدد على القدس بالتزامن مع
حصار مشدد على القدس بالتزامن مع "عيد الغفران".. وإجراءات الاحتلال تخنق المدينة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
العدوان على غزة.. شهيد ومصابون في غارة
العدوان على غزة.. شهيد ومصابون في غارة "إسرائيلية" على منطقة النفق
فلسطين منذ 45 دقيقة
انطلاق العام الدراسي في غزة وسط تحديات الحرب وشح الإمكانات
انطلاق العام الدراسي في غزة وسط تحديات الحرب وشح الإمكانات
خاص العهد منذ 19 ساعة
الحاج حسن حب الله: ندعم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وندعو إلى وحدة الصف الوطني
الحاج حسن حب الله: ندعم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وندعو إلى وحدة الصف الوطني
لبنان منذ 19 ساعة
مأزق
مأزق "عيد العرش": هجمات الضفة تربك الاحتلال وتزعزع أمنه
عين على العدو منذ 20 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة