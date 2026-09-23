يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة في اليوم الـ350 من سريان الاتفاق، وسط قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر محلية :" إن الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين؛ فيما واصلت القوات "الإسرائيلية" إطلاق النار والقصف المدفعي بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي في المناطق الشرقية من القطاع.

وأفادت المصادر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين؛ أحدهم في حال حرجة إثر استهداف طائرات "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين، في محيط محطة تمراز قرب شارع النفق شمالي مدينة غزة.

في حي التفاح شرقي مدينة غزة، قصفت طائرات "إسرائيلية" بصاروخ مجموعة من المواطنين أمام مقهى؛ ما أدى إلى استشهاد محمد خضر غباين وأحمد زكي زيارة وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل. كما أصيبت فلسطينية برصاص الجيش "الإسرائيلي" في المنطقة الغربية شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في وقت متزامن، قصفت طائرات "إسرائيلية" سيارة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

خلال ساعات الفجر، شهدت المناطق الشرقية من قطاع غزة تحليقًا للطيران المروحي "الإسرائيلي"، بالتزامن مع إطلاق نار متفرق. كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" شارع السكة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة؛ فيما أطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار شرقي مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

في جنوب القطاع، فتحت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها في عرض البحر قبالة ساحل مدينة خان يونس.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مرافق وزارة الصحة 1,399 فيما بلغ عدد المصابين 4,863 مصابًا إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيدًا. ومنذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ،ارتفع عدد الشهداء إلى 73,919 فيما بلغ عدد المصابين 174,977 .

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