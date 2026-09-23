وجه السياسي المصري البارز محمد البرادعي رسالة إلى الدول العربية، بشأن مستقبل الأمن الإقليمي، داعيًا إلى إقامة منظومة أمنية مشتركة تضم دول المنطقة، ومنها إيران وتركيا.

في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"؛ قال البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن دول الخليج الفارسي بحاجة إلى بناء أمنها وفقًا لمنظومة إقليمية مشتركة تقوم على الحوار وبناء الثقة والتعاون، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على قوى خارجية".

وشدد البرادعي على أن إيران ستظل بحكم الواقع الجغرافي: "جارة وعنصرًا لا غنى عنه في أي ترتيبات أمنية إقليمية مستدامة". وقال: "إن الوصول إلى هذا التصور قد احتاج إلى ما يقرب من نصف قرن وسلسلة من الحروب كارثية في الشرق الأوسط"، وبرأيه أن التجارب التي مرت بها المنطقة أظهرت الحاجة إلى إعادة التفكير في أسس الأمن الإقليمي.

كما دعا البرادعي بقية الدول العربية إلى تبني رؤية مماثلة، قائلًا إن إقامة نظام أمني إقليمي موثوق يضم جميع دول المنطقة، "بما فيها تركيا"، يمثل سبيلا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وربط البرادعي نجاح مثل هذا النظام الأمني بضرورة معالجة القضية الفلسطينية، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، إلى جانب إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

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