توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا يتحول تدريجًا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.

الحال العامة

طقس خريفي متقلب نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و 32 م°، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 3 م°.

الطقس المتوقع

- الأربعاء: غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة وضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

- الخميس: غائم جزئيًا يتحول تدريجًا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.

- الجمعة: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

- السبت: غائم جزئيًا بالإجمال من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا نهارًا ومتقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و40 كم/ س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط إلى سيئ أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80٪

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 29°C

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

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