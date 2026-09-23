التقى وزيرا خارجية إيران والعراق، يوم أمس الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أكدا، في معرض حديثهما ،أهمية الحفاظ على أمن الحدود المشترك وضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، في هذا الشأن والتصدي الفعال للأنشطة الإرهابية.

خلال اللقاء، استعرض الجانبان التقدم المحرز في التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، ومها الاقتصادية والتجارية والقنصلية والأمنية، وأكدا مواصلة الجهود لتطوير العلاقات في المجالات جميعها ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأكد وزيرا خارجية إيران والعراق أهمية الحفاظ على أمن حدودهما المشتركة، وشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، والتصدي الفعال للأنشطة الإرهابية.

في الاجتماع، أوضح وزير الخارجية الإيراني، في أثناء شرحه لآخر التطورات المتعلقة بوضع الملاحة في مضيق هرمز، ومنها التفاهم الذي توصلت إليه إيران وسلطنة عمان لتحديد ممرات ملاحية تجارية آمنة، أن انعدام الأمن في مضيق هرمز سببه حصرًا أعمال أميركا والكيان الصهيوني العدوانية، وأن استعادة الأمن في هذا المضيق تتطلب وقف الأعمال الأميركية التي تُزعزع الأمن.

كما شدّد عراقجي على ضرورة التزام دول المنطقة جميعها بمبدأ حسن الجوار، لا سيما منع المعتدين من استخدام أراضيها ومنشآتها لتخطيط وتنفيذ أعمال عدوانية غير قانونية ضد إيران، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة وجادّة في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

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