وجّهت المسؤولة السابقة في مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" إدنا حلباني، اليوم الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر 2026، انتقادًا شديدًا إلى صيغة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، على خلفية الجدول الزمني المحدود جدًا للزيارة التي يتمحور برنامجها حول خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط احتمال انتهائها في اليوم نفسه ودون لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".

وكتبت حلباني التي تولّت لعشرات السنين مهمة تنسيق زيارات رؤساء الوزراء في مكتب رئيس الوزراء، على شبكة X: "منذ عام 1996 وحتى عام 2021، عالجت جميع زيارات رؤساء الوزراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وترأست الوفد الذي يُعدّ للزيارة، وكانت كل زيارة من هذا النوع تتضمن عددًا لا يُحصى من لقاءات رؤساء الوزراء مع رؤساء الدول ومع كل شخصية ذات منصب رفيع في العالم، تمامًا وفق طريقة خط الإنتاج، هذا يذهب وذاك يأتي".

وأضافت، أنه طوال الفترة التي كانت تعمل فيها على إعداد هذه الزيارات، كان اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة جزءًا مركزيًا من جدول الأعمال السياسي. وقالت: "بقدر ما أتذكر، كان هناك دائمًا لقاء مع رئيس الولايات المتحدة، وفي حال كان هناك وضع لا يكون فيه رئيس الولايات المتحدة موجودًا في نيويورك في تلك الأيام، كنا نسافر إليه إلى واشنطن، نعم، حتى في زيارات نتنياهو كانت هناك لقاءات مع رؤساء دول ومع رئيس الولايات المتحدة. لم يحدث قط أن سافر رئيس وزراء وألقى خطابًا وعاد دون أي لقاء ودون لقاء مع رئيس الولايات المتحدة".

وانتقلت حلباني لاحقًا إلى توجيه انتقاد شديد إلى الوضع السياسي لنتنياهو، مقدّمة تفسيرها لغياب اللقاءات عن جدول الزيارة، وقالت: "أنتم تعرفون رأيي بالفعل، وهو أنه ظاهريًا لا أحد يرغب في اللقاء مع رئيس وزرائنا الذي فقد المجد والاحترام في العالم، هذا أمر محرج ومهين حتى أقصى الحدود، لكنه جلب ذلك على نفسه".

كما تطرقت حلباني إلى احتمال حدوث تغيير في جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، وإلى إمكانية عقد لقاء بين نتنياهو وترامب، قائلة: "من الواضح أنه إذا غيّر ترامب رأيه ودعاه، فسيسعد الزوج المثير للاشمئزاز جدًا بالبقاء في عيد سوكوت، إنهما يحبان نيويورك جدًا، لقد حدث معنا في الماضي أن بقينا هناك في سوكوت، قولوا أنتم ماذا تقولون؟ لا تقولون".

ومن المتوقع، على خلفية هذه التصريحات، أن يصل نتنياهو صباح الخميس إلى نيويورك، حيث سيلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، أي 21:00 في "إسرائيل"، على أن يغادر المدينة بعد ذلك بوقت قصير. ووفقًا للبرنامج المحدّث، قد لا يبيت نتنياهو حتى في الولايات المتحدة.

وكان برنامج الزيارة قد شهد تغييرات خلال الأيام الأخيرة، إذ أُلغيت محطة كانت مقررة في تكساس، وتشمل لقاءً مع إيلون ماسك وزيارة محتملة لمنشآت SpaceX، بعدما كانت الاستعدادات في المكان قد بدأت بالفعل. وأدى إلغاء هذه المحطة إلى اختصار الزيارة بشكل كبير.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد لقاء مقرر بين نتنياهو والرئيس الأميركي. وأفاد مسؤول أميركي رفيع بأن نتنياهو لا يُعد من بين القادة المتوقع أن يلتقي بهم ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة، فيما ذكر مصدر آخر أن نتنياهو من المتوقع أن يصل إلى نيويورك فقط بعد مغادرة ترامب المدينة.

وبحسب الجداول الزمنية الحالية، من المتوقع أن تتركز زيارة نتنياهو إلى نيويورك تقريبًا بالكامل على خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حال عدم حدوث تغيير في اللحظة الأخيرة، فإن أرفع مسؤول أميركي يُتوقع أن يلتقي به نتنياهو سيكون وزير الخارجية ماركو روبيو.

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