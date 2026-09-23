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لبنان

وفد من حزب الله يزور مقر
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لبنان

وفد من حزب الله يزور مقر "الطاشناق": للحوار وتقريب وجهات النظر وحلّ الخلافات

2026-09-23 19:56
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زار وفد من حزب الله ضمّ النائبين علي فياض والحاج أمين شري ومسؤول العلاقات المسيحية في الحزب محمد الخنسا والدكتور عبد الله زيعور، مقر حزب "الطاشناق" في برج حمود، الأربعاء 23 أيلول/سبتمبير 2026، حيث التقى الأمين العام للجنة المركزية لـ"الطاشناق" ألبير بالابانيان.

وبحث الجانبان في الأوضاع السياسية الراهنة والطروحات على الساحة الداخلية، وشدّدا على حساسية وخطورة المرحلة، وضرورة اعتماد الحوار سبيلًا وحيدًا لمناقشة سائر المسائل المطروحة بهدف إيجاد المساحات المشتركة، إلى جانب تقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية سعيًا إلى الوصول إلى حلول وسطى.

كما بحثا في الأوضاع الأمنية، وخصوصًا استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لمناطق لبنانية وتدميره الممنهج لها.

واستحوذت الأزمات كملف النزوح والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة على حَيِّز من التشاور بين الجانبين اللذين أكّدا ضرورة التخفيف من وطأتها على المجتمع اللبناني.

وشدّد الجانبان على وجوب استمرار التواصل والتشاور بين مختلف الفرقاء اللبنانيين في شتّى المسائل.

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حزب الله الاحتلال الطاشناق
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