واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على مناطق جنوب لبنان منذ منتصف ليل الأربعاء، مستهدفة عددًا من البلدات والأودية بالقصف المدفعي والغارات الجوية والأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تحركات للآليات وعمليات تفجير في مدينة الخيام.

وشمل القصف المدفعي وادي السلوقي، ووادي الحجير، والمنصوري، وحداثا، ووادي زبقين، فيما نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات عيتا الجبل، وحداثا، وبيت ياحون، وبرعشيت وزوطر الشرقية.

وخلال ساعات الصباح، استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" أطراف بلدتي عيتا الجبل وبرعشيت، كما تجدد القصف المدفعي على وادي زبقين، قبل أن يستهدف لاحقًا أطراف بلدة برعشيت وأطراف ميفدون.

وعند بعد الظهر، استهدف قصف فوسفوري "إسرائيلي" محيط المدينة الكشفية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تحرك لآليات الاحتلال "الإسرائيلي" وتمركز دبابتَي ميركافا في البلدة، فيما تجدد القصف المدفعي على أطراف زوطر الشرقية.

كما استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفر تبنيت.

وفي المساء، شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة استهدفت مدينة الخيام، فيما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة القنطرة، بالتزامن مع قصف مدفعي "إسرائيلي" على دوحة كفر رمان، قبل أن يتجدد القصف المدفعي على وادي زبقين.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات والاستهدافات "الإسرائيلية" المتواصلة للبلدات والمناطق الجنوبية، والتي شملت خلال الساعات الماضية القصف المدفعي والجوي، والتفجيرات، والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، إلى جانب تحركات للآليات العسكرية في عدد من المناطق.

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