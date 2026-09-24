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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-24 06:03
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09:52 |
القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: بزشكيان أظهر للعالم أحقية طهران وإرادتها في الدفاع عن استقلالها وسلامة أراضيها ونظام الجمهورية الإسلامية
09:44 |
بزشكيان: يتهموننا بالإرهاب هذا في حين أن الاغتيالات التي ينفذونها في لبنان والجرائم التي يرتكبونها في غزة مخزية
09:43 |
بزشكيان: هم يرتكبون بسهولة الإبادات الجماعية ويخالفون جميع القوانين الدولية وبسهولة يقومون بالاغتيالات
09:42 |
بزشكيان: التصريحات حول تدمير بلد وشعب أمر غير مسبوق وحتى المسؤولون الأميركيون السابقون على الرغم من عدائهم ما كانوا ليطرحوا هذا الأمر بهذه الصراحة
09:42 |
بزشكيان: لا يمكنهم تدمير إيران فإيران بلد متجذر في التاريخ وعلى الرغم من كل الضغوط التي يمارسونها علينا فإن شعبنا حاضر بقوة
09:41 |
بزشكيان: أميركا في تصرفاتها تنتهك وبشكل صارخ جميع القوانين الدولية والأطر الإنسانية ولا تفعل شيئًا سوى استخدام القوة وارتكاب الأعمال اللاإنسانية
09:41 |
بزشكيان: أميركا تبنت نفس هذا التصرف في فنزويلا وغرينلاند وكوبا أيضًا
09:40 |
بزشكيان: حاولنا التعبير عن الحقائق التي تفرضها الولايات المتحدة على شعبنا وعلى العالم
09:39 |
بزشكيان: لا يمكن تدمير شعب عريق ومتحضر كالشعب الإيراني
09:37 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في شرحه لبرامج اليوم الأول من زيارته إلى نيويورك: دافعت عن حقانية الشعب الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة
07:25 |
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني حول إيران وموضوعات أخرى عديدة
06:07 |
بقائي: على مارك كارني أن يدرك أن الزمن قاسٍ إلى حدٍّ لا يسمح للأوهام والنفاق بالاستمرار إلى الأبد
06:06 |
بقائي: رئيس الوزراء الكندي يبرّر العدوان الأميركي والتحريض على الحرب، ويصف التهديد بالقضاء على دولةٍ ما بأنّه «لغة زمن الحرب»
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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