إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
09:52 |القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: بزشكيان أظهر للعالم أحقية طهران وإرادتها في الدفاع عن استقلالها وسلامة أراضيها ونظام الجمهورية الإسلامية
09:44 |بزشكيان: يتهموننا بالإرهاب هذا في حين أن الاغتيالات التي ينفذونها في لبنان والجرائم التي يرتكبونها في غزة مخزية
09:43 |بزشكيان: هم يرتكبون بسهولة الإبادات الجماعية ويخالفون جميع القوانين الدولية وبسهولة يقومون بالاغتيالات
09:42 |بزشكيان: التصريحات حول تدمير بلد وشعب أمر غير مسبوق وحتى المسؤولون الأميركيون السابقون على الرغم من عدائهم ما كانوا ليطرحوا هذا الأمر بهذه الصراحة
09:42 |بزشكيان: لا يمكنهم تدمير إيران فإيران بلد متجذر في التاريخ وعلى الرغم من كل الضغوط التي يمارسونها علينا فإن شعبنا حاضر بقوة
09:41 |بزشكيان: أميركا في تصرفاتها تنتهك وبشكل صارخ جميع القوانين الدولية والأطر الإنسانية ولا تفعل شيئًا سوى استخدام القوة وارتكاب الأعمال اللاإنسانية
09:37 |الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في شرحه لبرامج اليوم الأول من زيارته إلى نيويورك: دافعت عن حقانية الشعب الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة
06:07 |بقائي: على مارك كارني أن يدرك أن الزمن قاسٍ إلى حدٍّ لا يسمح للأوهام والنفاق بالاستمرار إلى الأبد
06:06 |بقائي: رئيس الوزراء الكندي يبرّر العدوان الأميركي والتحريض على الحرب، ويصف التهديد بالقضاء على دولةٍ ما بأنّه «لغة زمن الحرب»