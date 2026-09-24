حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني اللواء محسن رضائي، دول المنطقة من الدخول في المغامرات الأميركية مؤكدًا أن منع الرحلات الجوية الإيرانية سيعني تعطيل مطارات هذه الدول.

وقال في حديث تلفزيوني الليلة الماضية ردًّا على المخطط الأميركي لفرض عقوبات على الطائرات الإيرانية: "نطلب من جميع دول المنطقة ونطالبها بألا تدخل في مغامرة أميركا.. إذا منعوا الطائرات الإيرانية من السفر، فلن تتمكّن مطاراتهم أيضًا من تسيير الرحلات. أنتم أصدقاؤنا لكن لا ينبغي أن تنضمّوا إلى صف أميركا. عليكم أن تمنعوا توسّع الحرب".

وتطرق اللواء رضائي إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة فقال: "أولًا سنردّ على رئيس الجمهورية الأحمق الأميركي، لقد أدلى ترامب بتصريحات وهمية. في رأيي، من الأخطاء التاريخية لترامب كان خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه وقف يدافع عن نفسه بوصفه مجرم مهزوم... هذا أول رئيس أميركي تدور كل كلماته حول إيران ومحورها، وهذا يدلّ على أن أكبر مشكلة لدى ترامب أصبحت إيران. أكبر مشكلة في السياسة الأميركية أصبحت إيران. لولا عظمة إيران لما تحقّق هذا".

أضاف: "كل نص خطابه هو دفاع مجرم مهزوم لا يسعى إلا للدفاع عن نفسه. يريد أن يؤثّر على الرأي العام العالمي. الإعلام الأميركي لا يعطيه أي قيمة، وكونهم يطفئون مكبّرات الصوت يعود إلى أنه لا يقدّم سوى التكاليف. هذا هزيمة فاضحة".

وتابع: "أكبر تراجع في شعبية رؤساء أميركا سُجّل في سجل ترامب. هذا الشخص، هكذا هو داخل بلده نفسه. ثانيًا، للدفاع عن الجريمة، عرّف الحرب بأنها سلام، وعرّف الإرهابي بأنه أمن. من يصدّق هذا؟".

ترامب ونتنياهو أوجدا أشدّ إرهاب في العالم

وأشار اللواء رضائي إلى الاعتداءات الأميركية في العالم، وقال: "نحن منذ بداية الثورة حتى الآن لم نهاجم أحدًا، بل دافعنا عن أنفسنا. في موضوع الإرهاب، أوجد ترامب ونتنياهو أشدّ إرهاب في العالم، وقتلا 25 ألف طفل في العالم. فهل نحن الذين استُشهد أبناؤنا في المدرسة إرهابيون أم هؤلاء؟".

وأضاف: "ترامب نفسه أدرك أنه مجرم ومتهم رئيسي، ويعلم أنه لن ينجو بجلده، وفي النهاية سيُؤخذ بتلابيبه.. ترامب يريد أن يقول إنني لم أُهزم. يأتي فيتحدّث عن جرائمه لكنه لم يحقّق أيًّا من أهدافه. اليوم الجمهورية الإسلامية موجودة وقوية. كان يقول إننا سنعيد إيران إلى العصر الحجري، لكن إيران تقف قوية. أعلن قائد الجيش الفرنسي أن صمود إيران أظهر أن إيران لن تستسلم بأي حال".

وتابع: "نرى آثار الهزيمة في الانتخابات في كلام ترامب. السبب واضح، فهو قد جلب على أميركا بلاءً أفقده شعبيته بل وأضاع مصداقية الحزب المؤيد له. انظروا الآن إلى وضع البنزين في أميركا والاحتياطيات الاستراتيجية والصواريخ. يخفون باستمرار حجم خسائرهم. الإعلام الأميركي نفسه يقول لماذا تخفون عدد الخسائر؟ الإعلام الأميركي أدرك أن الهزائم كثيرة جدًا، ويخشى من نقل كلام ترامب أن يتساقط جمهوره".

وأكد اللواء رضائي أن إيران في نقطة الذروة، وهي اليوم ليست إيران ما قبل الحرب. وقال: "لا أحد ينظر إلى إيران اليوم كما كان قبل الحرب.. لم نرتكب أيًّا من مخالفات ترامب غير القانونية.. نحن في مكانة جيدة في العالم والمنطقة من حيث الاقتدار والتقدّم العسكري".

وعن المفاوضات ومواقف إيران، قال رضائي: "لم يحدث تغيير في المواقف فحسب، بل دبلوماسيتنا الجديدة تعمل بقوة. لن نعود إلى الحقبة الماضية. من أي ناحية هي مختلفة؟ نحن نُجبر أميركا على كسب ثقة الشعب الإيراني وعليها أن تنفّذ أولًا. فإذا لم تنفّذ أميركا شروطنا أولًا، فلن يُفتح مضيق هرمز ولن نتفاوض".

أضاف: "شروطنا مختلفة تمامًا عن الماضي. في بعض الأحيان قد نذكر بعض الشروط، لكن إيران لديها 7 شروط. الباكستانيون والقطريون والعراقيون قالوا ما هي شروطكم؟ قالوا إن الأميركيين طلبوا ذلك، فكتبنا شروطنا. اليوم شروط إيران موجودة لدى باكستان وقطر".

وأوضح: "في جلسة مع الرئيس بزشكيان وعراقجي تقرّر أن نُبلّغ شروطنا في أميركا (نيويورك). لا يوجد بحث جديد ولا شرط جديد، بل هو إبلاغ شروطنا. ما لم تتحقّق شروطنا، لن يُفتح مضيق هرمز ولن نتفاوض. وسبب دخولنا هذه المرحلة واضح، لأن الأميركيين لا يمكن الاعتماد عليهم. نحن نسعى إلى دبلوماسية جديدة".

وقال: "عليهم تنفيذ شروط إيران، وإذا لم يفعلوا لن يُفتح مضيق هرمز. سبق أن قلت إن الأميركيين هم من يفعلون ما يؤدي إلى إغلاق المضائق. اليمنيون مستقلون ونحن لا نريد أن تقع حرب بين السعودية واليمن. نحن لا نسعى إلى الحرب".

أضاف رضائي: "نحن نملك مضيق هرمز، وذلك اقتدار إيران وأداة حصولها على حقوق شعبها". مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قد يقوم بعمل دعائي على جبل أو في صحراء، أو يمرّر عددًا من الطائرات ويصوّرها.. أميركا بحاجة إلى هذا، لكننا لا نتحمّل حتى هذا".



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