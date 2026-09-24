خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدّر افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2026، ومقالاتها الرئيسية، حيث رأت أن السردية التي قدمها في خطابه هي السردية الجامعة والشاملة للرواية الإيرانية، وكذلك اهتمت باضطرابات الخطاب الأميركي وسلوك المفاوضين الأميركيين، مع الإشارة إلى مؤشرات ودلالات خطاب ترامب الذي يثبت كل مرة فشله في تحقيق أي من الأهداف التي طالما أكد في بدايات الحرب تحقيقها من الأسابيع الأولى!.

"القوة من أجل السلام" مقابل "السلام من خلال القوة"

كتبت صحيفة إيران: "كان خطاب بزشكيان الليلة الماضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تحفة فنية غير متوقعة. فقد قدم الرئيس صياغة دقيقة ومبتكرة لعقيدة السياسة الخارجية الإيرانية. وكان جوهر هذه التصريحات، في الواقع، أطروحة بزشكيان الرئيسية للسياسة الخارجية، مع إظهاره في الوقت نفسه بوضوح قدرته على التمييز بين الآخرين. فعبارة "القوة من أجل السلام" وليس "السلام من خلال القوة" تتشكل من خلال الجمع بين كلمتين رئيسيتين تبدوان متناقضتين، لكنهما في الحقيقة تُحوّلان بأسلوب فني إلى وحدة نظرية ذات مغزى. فإذا كانت القوة في "السلام من خلال القوة" هي الغاية والسلام هو نتاج ممارسة القوة، فإن القوة في "القوة من أجل السلام" هي وسيلة للحفاظ على إمكانية السلام، وليست بديلًا عنه. وفي هذا الإطار، تُمثل عبارة "لسنا خائفين من الحرب للدفاع عن أنفسنا" القوة، بينما تُعد عبارة "لسنا نتردد في التفاوض من أجل السلام" مثالًا موضوعيًا على سعي إيران للسلام. في هذا الإطار، تُعرَّف القوة على أساس الردع، لا على أساس إثارة الحرب، وسيكون جانبها الرئيسي بطبيعة الحال هو التعبير عن تهديد ذي مصداقية للعدو. حتى في مرحلة فشل الردع وتفعيل حرب عدوانية، فإن ما يُنظر إليه من منظور القوة هو الدفاع عن النفس، لا إثارة الحرب.

يُعد استخدام القوة العسكرية في أوقات الطوارئ، بل وحتى التعبير عن تهديد ذي مصداقية، جميعها مكونات للردع والسلام. وبالتالي، فإن المصطلحات التي تُصوَّر أحيانًا على أنها ثنائيات مفاهيمية حتى في العلاقات الدولية، هي جميعها مكونات للخطة الكبرى للسلام في السياسة الخارجية في هذا الخطاب.

إضافةً إلى ذلك، في خطاب الرئيس، نجد أنفسنا أمام سلسلة قوية من المفاهيم وتطبيقها لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين. يُعتبر الردع عاملًا أساسيًا في نجاح الدفاع عن النفس. في هذا السياق (وليس في سيناريو بديل أو منافس)، يُصوَّر التفاوض كوسيلة لبناء الثقة ومن ثم حل النزاعات، وأن تعزيز التعددية واحترام السيادة الداخلية للجهات الفاعلة يضمنان السلام والاستقرار الدوليين.

مع ذلك، لم يركز بزشكيان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على العناصر المكونة لـ"القوة من أجل السلام" فحسب، بل حاول أيضًا إظهار تفوق أطروحته من خلال شرح عناصر خطاب منافسه، ألا وهو "السلام من خلال القوة" وعواقبه اللاإنسانية وتعارضه مع السلام والاستقرار الدوليين. في هذا الصدد، ومن خلال استحضار صور جرائم الولايات المتحدة و"إسرائيل" في ميناب، أوضح أن "السلام من خلال القوة" ليس سلامًا، بل هو أطروحة هيمنة.

[...] يُظهر بزشكيان بوضوح الفرق بين الخطاب الإيراني والنظرية الأميركية، مشيرًا إلى أن "إيران لا ترغب في الحرب، وأن مسارها المستقبلي هو الحوار والثقة واحترام سيادة الدول والتعددية". وهكذا، وعلى النقيض تمامًا من أطروحة ترامب وحلفائه، يجد مفهوم القوة والسلام معنًى آخر في خطاب الرئيس الإيراني. هنا، لا تُعرَّف القوة بالقوة فحسب، بل بالقدرة والاستعداد للدفاع عن النفس، ويظهر السلام أيضًا في صورته العالمية ليُتيح إمكانية التعايش السلمي. بالطبع، إذا دققنا النظر، نجد أن السلام الذي يتبناه بزشكيان له بُعدٌ آخر، إلى جانب النظرية السائدة في البيت الأبيض، ألا وهو أن مُثُل السلام تكمن في نظرية المثاليين في العلاقات الدولية. في الواقع، انطلاقًا من هذا التمييز، يصبح الردع هدفًا للواقعيين لتحقيق السلام الدولي، ويتجلى بوضوح. بالطبع، ليس من المستبعد أن يتجنب المُثاليون التفاؤل المفرط تجاه دولة خاضت بنجاح حربين كبيرتين ضد قوة دولية عظمى.

ولكن بغض النظر عن البُعد النظري لهذا الخطاب، ينبغي اعتبار خطاب بزشكيان أمس في نيويورك أول سردية استراتيجية متماسكة لإيران بعد الحرب، ولهذا السبب، فإن جمهور هذا الخطاب غير المتوقع ذو أهمية بالغة. يبدو أن الصور والأمثلة الإضافية لمفهوم "القوة من أجل السلام"، الواردة في مواضع متفرقة من خطاب الرئيس، هي في المقام الأول رسالة واضحة لأنصار "السلام من خلال القوة" مفادها أن إيران قد خصصت جزءًا من استراتيجيتها الساعية للسلام للدفاع الشامل. بالطبع، لا تُثير هذه الرسالة الخوف أو الأمل لدى الرأي العام الدولي، لأن إيران لم تُعرّف الدفاع الوطني على أنه نقيض للتفاوض والحوار، بل إنها، بالمناسبة، حدّدت مكانة متساوية للقوة العسكرية والقوة الدبلوماسية في خطابها الاستراتيجي.

ولعل الأهم من ذلك، أن منطق "القوة من أجل السلام" لا يقتصر على السياسة الخارجية فقط. فإذا كانت القوة تُعرّف في مواجهة الآخر للدفاع، والتفاوض في مواجهة الآخر للسلام، فإنه يُمكن استخدام المنطق نفسه في السياسة الداخلية لفهم التوافق: الحفاظ على التماسك الوطني والقوة لا للقضاء على الآخر، بل لتوفير إمكانية الحوار والتعايش السياسي".

اليأس الإجرامي

كتبت صحيفة وطن أمروز: "في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا أن إيران تسعى للتدخل والتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. ثم حاول ترامب إظهار أن هذا الادعاء، أي تأثير إيران على انتخابات الكونغرس، لا يؤثر على سياساته وقراراته المتعلقة بإيران.

[...] بادعائه التدخل الإيراني في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، أثبت ترامب ضمنيًا نقطة بالغة الأهمية، وهي أنه بعد مرور سبعة أشهر تقريبًا على بدء الحرب المفروضة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، باتت الجمهورية الإسلامية في وضع يمكّنها من تحديد نتائج انتخابات الكونغرس الأميركي. تُعدّ تصريحات ترامب اعترافًا هامًا بفشل جهوده لإضعاف إيران، كما تُشير إلى مكانة إيران وقدرتها على تغيير موازين القوى في الولايات المتحدة.

بعد ساعات من بدء الحرب، أعلن ترامب في بيان متحدٍّ أن على إيران الاستسلام، وإلا ستستمر الهجمات عليها. وفي الأسابيع الأولى من الحرب، حاول التمسك بهذا الموقف. واستمر ترامب في الادعاء، حتى بعد توقف الحرب، بأنه هزم إيران، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن دولة فاشلة، تفتقر إلى القوة العسكرية، وتعاني من انهيار اقتصادي. في الواقع، حاول ترامب الترويج لمزاعم كاذبة وغير واقعية، موحيًا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتيجةً لحرب الأربعين يومًا، أصبحت في وضع أكثر خطورة مما كانت عليه قبل الحرب.

بل وادعى في بعض تصريحاته لدول الشرق الأوسط أنه تمكن من القضاء على التهديد الإيراني نهائيًا في تلك الحرب، وأن العرب لم يعودوا قلقين من هذا التهديد. في المقابل، أوضح الخبراء والمحللون، مستندين إلى التداعيات والواقع القائم بعد الحرب، رافضين مزاعم ترامب، أن وضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بات أفضل بكثير مما كان عليه قبلها. وقد أقرّ بعض الخبراء البارزين في الشؤون الدولية، فضلًا عن مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام العالمية الشهيرة، استنادًا إلى حقائق بديهية، بأن الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على إيران، قد أرست معادلة جديدة في غرب آسيا، وأن إيران هي من صاغت هذه المعادلة. وبناءً على ذلك، أكد هؤلاء الخبراء أن خطأ ترامب الاستراتيجي في مهاجمة إيران مكّنها من ترسيخ مكانتها كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط. على الرغم من هذه المواقف والتقارير الصادرة عن الخبراء ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام البارزة حول العالم، استمر ترامب، كعادته، في الادعاء بأنه هزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب الأربعين يومًا، وأن إيران نتيجة لذلك أصبحت دولة ضعيفة ومفلسة. ومع ذلك، فإن ادعاء ترامب بأن إيران تتدخل في انتخابات الكونغرس وتغير المعادلات السياسية للولايات المتحدة على حسابه، يُعدّ دحضًا قاطعًا لادعاءاته السابقة بأن إيران قد هُزمت وأُضعفت. إن الرسالة الأهم من ادعائه بأن إيران تتدخل في الانتخابات الأميركية هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد حرب الأربعين يومًا التي فرضتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، تمتلك من القوة ما يكفي لتغيير المعادلات السياسية داخل الولايات المتحدة. في الواقع، يُعدّ هذا الادعاء الذي طرحه ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافًا رسميًا بتزايد قوة إيران وهشاشة موقفه داخل الولايات المتحدة أمام السياسات الإيرانية.

تُعدّ أزمة إغلاق مضيق هرمز أبرز مظاهر فشل ترامب في الحرب ضد إيران. لم يؤدِّ إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل كشف أيضًا عن مدى قدرة إيران على التأثير في سوق الطاقة العالمي. واليوم، يُحمّل جميع المسؤولين في العالم ترامب مسؤولية الخطأ الاستراتيجي المتمثل في مهاجمة إيران، والأهم من ذلك، يعتبرونه عاجزًا وغير جدير بالثقة وغير كفؤ لعجزه عن حلّ قضية هرمز. لذا، فإن أحد أهداف ترامب من ادعائه أن إيران تحاول التأثير على انتخابات الكونغرس هو الادعاء بأن إيران هي التي لا ترغب في التفاوض أو الموافقة على حلّ قضية المضيق.

في الواقع، من خلال ادعائه أن إيران مستعدة للتدخل في انتخابات الكونغرس الأميركي، يحاول ترامب زرع ادعاء كاذب بأن إيران هي التي تُسبّب المأزق الدبلوماسي لحلّ قضية مضيق هرمز وتداعياتها الاقتصادية على العالم. بالطبع، ادعاؤه باطلٌ وغير ذي صلة، أولًا، لأن مضيق هرمز كان مفتوحًا قبل الهجوم الأميركي على إيران، وكانت الملاحة تسير كالمعتاد. الولايات المتحدة هي من جعلت هرمز غير آمن، ثم أغلقته بغزوها العسكري للأراضي الإيرانية. وقد أشار الخبراء مرارًا وتكرارًا إلى هذه المسألة كدليل على هزيمة ترامب في الحرب.

ثانيًا، أظهرت سياسات وإجراءات إدارة ترامب في خرق اتفاقية إنهاء الحرب، وتدخل القيادة المركزية الأميركية في مضيق هرمز، بوضوح أن الحكومة الأميركية هي العامل الرئيسي والعائق أمام فتح هرمز وتطبيع حركة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي الهام. وكما أقرّ كبار الخبراء والباحثين في العالم خلال الأسابيع الماضية بهذه المسألة، واعتبروا الحكومة الأميركية العائق الرئيسي أمام فتح مضيق هرمز، والعامل الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط. لذلك، فإن محاولة ترامب إلقاء اللوم على إيران في فشل فتح مضيق هرمز باطلة.

يتمثل أحد أهداف ترامب من ادعائه بتدخل إيران في انتخابات الكونغرس في استفزاز الرأي العام الأميركي وردود فعله في الانتخابات المقبلة. بعبارة أخرى، يسعى ترامب، من خلال تكرار هذا الادعاء، إلى حثّ شريحة من المجتمع الأميركي على التفاعل مع محاولة دولة أجنبية التدخل في انتخابات الكونغرس، ودفعهم للتصويت لمرشحيه ومرشحي الحزب الجمهوري. ويرى خبراء، مستندين إلى المناخ الداخلي في الولايات المتحدة، أن محاولة ترامب عبثية. إذ تُظهر نتائج استطلاعات رأي موثوقة أن غالبية المجتمع الأميركي تعتبر حرب ترامب ضد إيران عملًا خاطئًا وغير حكيم، بل وظالمًا وغير ضروري. وبناءً على ذلك، يعتقد قطاع كبير من المجتمع الأميركي أن ترامب هو المسؤول الرئيسي عن عواقب هذه الحرب، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود في إيران.

[...] في ضوء الواقع الراهن، فإن تهديدات ترامب لإيران باستئناف الحرب بعد انتخابات الكونغرس غير مبررة. يرى الخبراء أن حرب الأربعين يومًا كانت ذروة قوة ترامب السياسية، وأقصى قوة عسكرية ممكنة للولايات المتحدة ضد إيران. ووفقًا لما كُشف عنه مؤخرًا، يواجه الجيش الأميركي أزمة في إمداد المعدات والأسلحة الاستراتيجية، كالصواريخ وأنظمة اعتراض الصواريخ. من جهة أخرى، بدأ ترامب الحرب على إيران في وضع سياسي مؤاتٍ بعد أزمة فنزويلا. أما الآن، فقد تراجعت مكانته السياسية، ولم يعد جيشه يتمتع بالقوة التي كان يتمتع بها قبل الحرب. لذا، فإن تهديدات ترامب العسكرية لإيران، في أحسن الأحوال، لا تزال أقل حدة من حرب الأربعين يومًا. من جهة أخرى، لا شك أن موقف ترامب السياسي سيكون أضعف بعد انتخابات الكونغرس، وسيكون بالتأكيد أضعف بكثير مما كان عليه قبل الحرب على إيران. لهذا السبب تحديدًا لم يعد بالإمكان استخدام تهديداته العسكرية كورقة ضغط سياسية فعّالة. كما يُظهر سلوك الجمهورية الإسلامية ومواقفها تجاه تهديدات ترامب بالحرب أن إيران، مع استعدادها لمواجهة أي تهديد عسكري محتمل، تُدرك تمامًا ضعف قوتها العسكرية، وهشاشة الحكومة الأميركية وترامب نفسه عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا. ويُظهر رفض إيران المبدئي لشروطه ومطالبها بالعودة إلى اتفاق إنهاء الحرب يقظة إيران وواقعيتها. فضلًا عن إدراكها للوضع العسكري والتسليحي الأميركي، تُدرك إيران جيدًا موقف ترامب السياسي في الولايات المتحدة".

إساءة ترامب استخدام دبلوماسية نيويورك لتحقيق مكاسب في الانتخابات النصفية

كتبت صحيفة جوان: "أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن إغلاق مضيق هرمز، والذي أصبح أداة ضغط على الرئيس الأميركي، إلى وضع دونالد ترامب في موقف يسمح له باستغلال المفاوضات بين مبعوثيه والجانب الإيراني عشية انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، بالإضافة إلى خطابه الحاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجنب أزمة مفتعلة في هرمز.

وصرح ترامب فجر الأربعاء بأن صهره جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أجريا محادثات مع الجانب الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة؛ اجتماع استمر ثلاث ساعات وصفه ترامب بأنه بناء. وربما كان ترامب يقصد بالاجتماع البناء ما قاله لاحقًا: "من المقرر عقد اجتماع آخر مع إيران في المستقبل القريب". وأضاف: "إيران تريد التحدث إلينا وقد اتصلوا بنا اليوم!". بمعنى آخر، مهد ترامب الطريق لفتح قناة مفاوضات جديدة، وبالطبع، لإظهار رغبة إيران في إجراء مفاوضات مستقبلية. ولا تزال تفاصيل المحادثات غير واضحة، ووفقًا لبعض الروايات، لم تُفضِ إلى اجتماع.

[...] ويأتي أمل ويتكوف في أن تكون المحادثات مثمرة في وقتٍ كرّر فيه ترامب، في خطابه أمام الأمم المتحدة أمس، مزاعمه المعادية لإيران وهدّد بتدميرها. ركز ترامب على قدرات طهران الصاروخية والنووية، مدعيًا أنه يواجه معضلة بين اتفاق اقتصادي شامل أو مواجهة حادة مع إيران، وحذر العواصم الأوروبية، زاعمًا أن إيران طورت صاروخًا قادرًا على استهداف أوروبا. وواصل ترامب خطابه، مشيرًا إلى أنه اقترح العام الماضي تعاونًا اقتصاديًا كاملًا مقابل شروط واشنطن، مدعيًا أن إيران تنتظر نتائج المنافسات السياسية في الولايات المتحدة، بينما يرى أن طهران مُجبرة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد الانتخابات للتوصل إلى اتفاق يسمح للبلاد بإعادة البناء والنهوض من جديد.

[...] يستخدم ترامب خطابًا عدائيًا ضد إيران، محاولًا اتخاذ موقف متفوق في مواجهة إيران، بينما لا يمكن إخفاء الضغط الاقتصادي المتزايد على أميركا نتيجة إغلاق مضيق هرمز. ويرى ترامب الآن أن خطر تراجع شعبيته عشية انتخابات التجديد النصفي بات أكثر واقعية من أي وقت مضى. بالأمس، تجاوز سعر خام برنت مجددًا 100 دولار. يأتي هذا الرقم قبل دقائق فقط من استهداف سفينة في مضيق هرمز. في الوقت نفسه، وصلت احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ 45 عامًا، وبلغ سعر الديزل في البلاد أعلى مستوى له في التاريخ".

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