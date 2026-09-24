ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي حاول تبرير تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب العدوانية تجاه إيران.

وقال بقائي في معرض ردّه على تصريحات كارني: "إن رئيس الوزراء الكندي، بدلًا من إدانة العدوان والتحريض على الحرب من جانب الأميركيين، سعى إلى تبريره، ووصف التهديد بإفناء دولة بأنه «لغة زمن الحرب»".

وأضاف بقائي: "على مارك كارني أن يعلم أن الزمن أقسى من أن يسمح باستمرار الوهم والنفاق إلى الأبد. ويومًا سيرى أولئك الذين وقفوا في ظل بطش الأميركيين وظنوا أنهم بتقليد لغة الأقوياء يمكنهم أن يحصنوا أنفسهم من أذى القوة"، مشددًا على "أن إغماض العين عن الحقيقة وبيع العزة والكرامة لا ينقذ الإنسان؛ بل يسلّمه إلى المتجبر أكثر عزلًا عن السلاح".

وتابع بقائي: "ربما في ذلك اليوم ينظرون إلى إيران ويدركون أن البلد الذي صاروا يومًا ما يماشون الأقوياء في سحقه، هو ذاته البلد الذي أبقى على شعلة مضاءة بالوقوف في وجه القوة؛ شعلة لو انطفأت لما بقي بين البشر سوى القوة العارية، ولدفن الطريق المتمدن والإنساني للبشر لحل الخلافات تحت أقدام منطق القوة القاسي".

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