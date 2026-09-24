واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ351 تواليًا، مرتكبًا سلسلة جديدة من الاعتداءات التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، وتخللها عمليات اغتيال أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص، وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الفلسطينيين السبعة وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي مدينة غزة، اغتالت قوات الاحتلال الشرطي حسن صيام (من مرتبات شرطة غزة) إثر استهدافه قرب مستشفى الوفاء في حي الرمال ما أدى أيضًا إلى إصابة عدد من المواطنين.

وبعد دقائق، اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الشرطي الفلسطيني عبد الرحمن تمراز (من مرتبات شرطة دير البلح) قرب مخبز البنا وسط المدينة وأصابت عددًا من المارة بجراح.

وفي مواصي خان يونس، قصفت طائرة "إسرائيلية" مركبة ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين. وقالت مصادر محلية إن الشهيدين هما محمد أبو علوان النازح من رفح وأسامة أبو خاطر من خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن الغارة على مواصي خان يونس استهدفت محمد أبو علوان الذي وصفه بأنه مسؤول الشؤون المالية في حركة حماس.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهدت الفلسطينية نور عوني دياب متأثرة بإصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال.

كما استشهدت عائشة اللحام متأثرة بإصابتها برصاص أُطلق عليها ظهر أمس الأربعاء في خان يونس جنوبي القطاع.

ومع ساعات فجر اليوم، أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على تفجير عدد من المباني السكنية في شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق آلياته النار شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 7 شهداء، منهم شهيدان متأثرين بجراحهما، إضافة إلى 35 إصابة.

وذكرت الوزارة في تقرير لها، اليوم الخميس، أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025 حتى اليوم، بلغ إجمالي الشهداء 1,408 شهداء، وإجمالي الإصابات 4,916 إصابة، وإجمالي حالات الانتشال: 834 شهيدًا.

واستنادًا إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,928 شهيدًا، و175,030 إصابة.

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