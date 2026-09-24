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فلسطين

الاحتلال يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية شرق قلقيلية
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فلسطين

الاحتلال يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية شرق قلقيلية

2026-09-24 11:54
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كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" طرحت عطاءً جديدًا، يحمل الرقم 196/2026، لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة "كرني شومرون" المقامة على أراضي المواطنين، شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2026، أن العطاء يأتي ضمن البناء الاستيطاني متعدد الوحدات، وفي إطار العطاءات التي تواصل سلطات الاحتلال طرحها لتوسيع المستوطنات القائمة وزيادة قدرتها الاستيعابية، مشيرة إلى أن موعد إغلاق العطاء حُدد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وأشارت إلى أن طرح العطاء يمثل انتقالًا عمليًا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التسويق والتنفيذ، ويأتي في سياق تسارع الإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية خلال العام الجاري.

وبيّنت الهيئة أن مستعمرة "كرني شومرون" تكتسب أهمية في مخطط الاحتلال الاستيطاني في شمال غرب الضفة الغربية، نظرًا لموقعها ضمن تجمع استعماري تعمل سلطات الاحتلال على توسيعه وربطه بالمستعمرات والبؤر الاستيطانية المحيطة، بما يوسع نطاق الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية ويعمق تقطيع أوصال الضفة الغربية والتواصل الجغرافي بين مدنها وبلداتها.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة المستوطنات الصهيونية الضفة الغربية
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