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لبنان

الاحتلال يواصل عدوانه على القرى الجنوبية جوًّا وبرًّا وتفجيرًا
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لبنان

الاحتلال يواصل عدوانه على القرى الجنوبية جوًّا وبرًّا وتفجيرًا

2026-09-24 13:33
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واصل العدو الصهيوني اعتداءاته الإجرامية على القرى والبلدات الجنوبية المحتلة والمجاورة لها، جوًا وبرًا وتفجيرًا، منتهكًا بذلك وقف إطلاق النار، وضمنًا القرار الأممي الرقم 1701.

فمنذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2026، تواصلت الاعتداءات الصهيونية، بدءًا بعمليات تفجير كبيرة جديدة استهدفت بلدة الخيام في قضاء مرجعيون وبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل.

وصباح اليوم شنّ طيران العدو "الإسرائيلي" سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي المنصوري (قضاء صور) وبني حيان، وأطراف بلدة طلوسة لجهة وادي السلوقي (قضاء مرجعيون).

وأغارت مُسيّرة معادية قبل الظهر على محيط مطعم "اللافيتا" الواقع بين النبطية الفوقا وميفدون في قضاء النبطية.

وقصفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" وعلى فترات مختلفة بلدات: المنصوري، وميفدون، وبرعشيت، وبيت ياحون، وزوطر الشرقية، والنبطية الفوقا، والأطراف الشرقية لبلدة شقرا، وأطراف بلدة كفرا، ووادي السلوقي. 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدفعية العدو استهدفت ليلًا مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية في مشاع بلدة ميفدون، ما أدى إلى تدميرها واشتعالها.

ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، في بلدتي برعشيت وبيت ياحون ووادي السلوقي.

وظهر اليوم نفذت قوات العدو "الإسرائيلي" تفجيرًا كبيرًا استهدف عددًا من المباني في محيط مدينة بنت جبيل، ونفذت تفجيرًا آخر في بلدة بيت ياحون.

في غضون ذلك، واصل الطيران المعادي، الحربي والتجسسي والمُسير انتهاكه للأجواء اللبنانية وحلق على فترات مختلفة فوق عدد من المناطق الجنوبية، في حين نفذت طائرات مُسيّرة للعدو الصهيوني تحليقًا متواصلًا منذ الصباح فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، على مستوى منخفض جدًا.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجنوب العدوان الصهيوني
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