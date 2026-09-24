أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا، أن الرسالة التي وجهها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد أن "العقيدة الدفاعية الإيرانية تغيرت".

وكتب العميد ابن الرضا، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2026 يقول: "من على منبر الأمم المتحدة، كانت رسالة إيران واضحة: لقد تغيرت العقيدة الدفاعية الإيرانية.

وأضاف: "يستمر بناء القدرات الدفاعية وفقًا لهذه العقيدة بوتيرة متسارعة، ولدينا سلة من المبادرات والقدرات المدمرة لبنية العدو والصانعة لاقتدار البلاد".

وشدد العميد ابن الرضا على أنه "لا يمكن مخاطبة الشعب الإيراني بلغة القوة والتهديدات".

من جهته أشاد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، بكلمة الرئيس بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال: "إن كلمة الرئيس بزشكيان، مثلت صوت قوة الشعب الإيراني الشجاع والمقاوم وجسدت الانسجام والاتحاد بين جميع الإيرانيين في مواجهة العدو المتغطرس".

وكتب اللواء حاتمي في منشور له عبر الفضاء الافتراضي: "لقد أظهر الدكتور بزشكيان للعالم أحقية إيران الإسلامية واقتدارها وإرادتها للذود عن استقلال ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية".

بدوره رأى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم عبد اللهي، أن الشعب الإيراني وجّه، عبر كلمة الرئيس مسعود بزشكيان، "صفعة إلى الرئيس الأميركي المجرم أمام أنظار العالم"، معتبرًا أن كلمة بزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة "كانت الصوت الصادح للشعب الإيراني المرفوع الرأس والمبعوث".

وأكد اللواء عبد الله أن "القوات المسلحة الإيرانية، انسجامًا مع الشعب والرئيس، تعلن أن الثأر لدماء إمامنا الشهيد وأطفال ميناب سيبقى مستمرًا، وأنه ما دام ماء إيران وترابها وسماؤها عرضة للتهديد، فلن ينعم أي بلد معتدٍ ولا أي من داعمي المعتدين بالأمن".

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