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عربي ودولي

محاولات انتحار في صفوف القوات البحرية الأميركية أثناء الحرب مع إيران
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عربي ودولي

محاولات انتحار في صفوف القوات البحرية الأميركية أثناء الحرب مع إيران

2026-09-24 14:00
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أفادت شبكة "سي أن أن"، أن 8 أفراد من القوات البحرية الأميركية الملحقين بمجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" حاولت الانتحار خلال فترة تنفيذ عمليات قتالية ضد إيران، وسط تقارير عن تراجع المعنويات في صفوف البحرية، رغم توفير وزارة الحرب رجال دين وأخصائيين نفسيين ومرافقين للطاقم العسكري على متن الحاملة.

وكشف القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو عن أن محاولات الانتحار شملت طاقم "لينكولن" وبحارة الجناح الجوي للحاملة، إضافة إلى أطقم قيادة المجموعة الضاربة وسرب المدمرات، وطواقم المدمرات المرافقة، وجميع أسراب الطيران الملحقة.

وبحسب المصدر نفسه، انتشر ما بين 6 آلاف و7 آلاف بحار من البحرية الأميركية ضمن مجموعة حاملة الطائرات "لينكولن"، موزعين على نحو 6 سفن، فيما بقيت الحاملة خارج الميناء لأكثر من 6 أشهر أثناء تنفيذها عمليات قتالية ضد إيران.

ووصف مسؤول أميركي تحدث إلى شبكة "سي إن إن" الإخبارية عدد محاولات الانتحار بأنه "مرتفع للغاية"، مشيرًا إلى أن عمليات نشر مجموعات حاملات الطائرات الأخيرة شهدت محاولة انتحار أو اثنتين سنويًا. 

ووفق شهادات جمعتها شبكة "سي إن إن"، كانت المعنويات على متن حاملة الطائرات "لينكولن" متدنية للغاية، في ظل شكاوى متكررة من نقص المرافق وطول فترات العمليات القتالية، التي حالت دون توقف الحاملة في الموانئ.

الكلمات المفتاحية
اميركا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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