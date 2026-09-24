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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية عسكرية استباقية نوعية في الطوال بجيزان

2026-09-24 19:14
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نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استباقية نوعية وواسعة بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان، تابعة لما يسمى "الفرقة السادسة طوارئ".

وأوضحت القوات المسلحة اليمينة في بيان لها الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2026 أنها استهدفت كذلك مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، إضافة إلى استهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وأشارت إلى أن العملية نتج عنها مقتل وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين، مع العشرات من أفراد وضباط سعوديين، وتدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة تابعة لهم.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان، ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت، كما أنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للسعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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